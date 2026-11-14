O diabetes começa antes do diagnóstico

...

Publicado em 14/11/2026 às 10:09

Alterado em 14/11/2026 às 17:10

'Sua glicose está um pouco alterada, mas não é nada preocupante. Vamos acompanhar'







Muitos pacientes chegam ao meu consultório relatando terem ouvido essa frase. Alguns ouviram há um ano, outros há cinco. Nesse meio-tempo, nada mudou na rotina, porque ninguém disse que era preciso mudar. E o "um pouco alterada" virou diabetes.



Neste sábado, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. O tema escolhido pela Federação Internacional de Diabetes para a campanha deste ano é a ação precoce. Parece um recado óbvio, mas é justamente onde mais falhamos, pacientes e médicos.



No Brasil, são 16,6 milhões de adultos com diabetes, e cerca de um terço deles ainda não sabe disso. Mas existe um outro grupo bem menos falado: mais de 15 milhões de brasileiros já têm a glicose de jejum acima do normal, sem ter chegado ao diabetes. É o que chamamos de pré-diabetes.



O pré-diabetes costuma ser tratado como algo que ainda não representa um problema de saúde. Não dói, não dá sintoma e, na maioria das vezes, não exige remédio. Por isso é tão fácil deixar para depois. Só que o diabetes tipo 2 não aparece de um dia para o outro. A glicose vai subindo devagar, durante anos, enquanto o corpo faz um esforço cada vez maior para mantê-la sob controle. Quando o diagnóstico chega, esse processo já está em andamento há muito tempo, e muitas vezes vem acompanhado de pressão alta, colesterol alterado e gordura no fígado.



A boa notícia é que essa fase silenciosa é exatamente aquela em que agir faz mais diferença. Um dos estudos mais importantes sobre o tema acompanhou, nos Estados Unidos, milhares de pessoas com pré-diabetes. Quem mudou a alimentação, passou a se exercitar com regularidade e perdeu cerca de 7% do peso, reduziu em mais da metade o risco de desenvolver diabetes nos anos seguintes.



Mesmo para quem já recebeu o diagnóstico há pouco tempo, há pesquisas mostrando que uma perda de peso importante pode trazer a glicose de volta a níveis normais, sem medicação, em parte dos pacientes. Isso não é cura, e exige acompanhamento contínuo. Mas mostra que, quanto mais cedo se age, mais o quadro pode ser revertido.



Hoje temos remédios muito eficazes para tratar o diabetes e a obesidade, e eles mudaram a vida de muitos pacientes. Mas nenhum deles substitui essa fase. O melhor momento para cuidar do diabetes é antes que ele exista.



Na prática, quem tem excesso de peso, pressão alta, histórico de diabetes na família, teve diabetes na gestação ou já passou dos 35 anos deveria fazer exames de glicose com regularidade. São exames simples, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, disponíveis inclusive no SUS. E, se o resultado vier alterado, a resposta não deve ser "vamos acompanhar", e sim "vamos agir".



Dr. Rafael Mazzutti é endocrinologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Realiza atendimento em consultório particular e faz parte da equipe do Instituto Metabólica, centro de tratamento da obesidade, doenças metabólicas e cirurgia bariátrica.

