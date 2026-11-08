Administrar seu tempo é vantajoso para melhorar sua qualidade de vida?

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Publicado em 08/11/2026 às 12:41

Alterado em 08/11/2026 às 12:41

Nos dias atuais parece que se vive como que participando de uma corrida de obstáculos sem fim. Uma rotina acelerada, excessos de compromissos profissionais e familiares, uma permanente conectividade nas redes sociais que ocupam e até roubam nosso tempo. Tempo esse que passou a ser escasso para dar conta de tantas tarefas. E aí cabe a pergunta: Investir em modificações no estilo de vida não seria acrescentar mais algumas tarefas nesses intensos cotidianos? Consegue-se alcançar benefícios para melhorar a saúde física e emocional com consequentes melhorias nas qualidade de vida e longevidade? Afirmo que sim. É possível!

Administrar o tempo não significa simplesmente organizar uma agenda, mas fazer escolhas conscientes sobre como se deseja viver.

Vou listar aqui alguns itens para reflexões.

1- O prejuízo que a falta de tempo faz sobre a saúde:

- começa-se a dormir menos horas que ficam sem qualidade também

- deixa-se de praticar atividade física

- inicia-se uma alimentação não adequada sem se perceber

- os momentos de lazer e de convivência social começam a ficar reduzidos em número devido ao perene cansaço e desejo de só querer dormir para encarar a próxima semana de trabalho

- adia-se consultas médicas e exames até por medo de saber ter algum diagnóstico desfavorável

- e por fim, acaba-se vivendo sob constante e contínua pressão e estresse muitas vezes subliminares à percepção

E afinal, diante de tantas alterações na homeostase do organismo, como ele se prepara para reagir a essas interferências?

Essas novas rotinas vão criando um estado de hiperreatividade permanente no eixo neuroendócrino do estresse (hipotálamo, hipófise e suprarrenais) desregulando a secreção do cortisol, hormônio do estresse crônico, levando a um ambiente metabólico de baixa inflamação perene, campo este propício ao surgimento das comorbidades mais frequentes hoje em dia: obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial com seus riscos cardiovasculares implícitos, apnéia do sono, esteatose hepática e níveis aumentados de transtornos da ansiedade e depressão entre outros.

Não se precisa chegar a esse ponto para se perceber que a boa administração do tempo é uma condição facilitadora para a adoção de um estilo de vida saudável. É importante adquirir a compreensão que cuidar da saúde não deve ser uma atividade que se realiza quando somente “sobra um tempo” no dia a dia. Adquirir e internalizar essa compreensão deverá ser uma prioridade na organização da nossa vida.

E aí existem algumas estratégias para se administrar melhor esse tempo. Algumas mudanças simples podem produzir resultados significativos.

- Estabelecer prioridades aprendendo a identificar o que é urgente do que pode esperar para ser resolvido

- Planejar a próxima semana reservando antecipadamente horários para o trabalho, atividade física, alimentação adequada, descanso e convivência social e familiar

- APRENDER A DIZER NÃO: fazer o aprendizado de que dizer muitos SIM, significa muitas vezes, estar dizendo NÃO para sua próprias necessidades.

- Reduzir as distrações limitando o seu tempo nas redes sociais por exemplo

- Se dar momentos de descanso pessoal através dos hobbies, leituras, períodos de lazer, viagens, contato com a natureza, entendendo que “descansar o cérebro” não é perda de tempo,

- e aqui, entender que períodos de “pausa cerebral” com relaxamentos, divagações mentais, meditações mindfulness são importantes para os processos de consolidação da memória, criatividade, integração de informações e principalmente de regulação emocional.

Concluindo: ADMINISTRAR O TEMPO É APRENDER A VIVER MELHOR.

Dra Elizabeth Cataldi é médica endocrinologista formada pela Universidade Federal de Medicina (UFRJ), pós graduada em Endocrinologia pelo Instituto Carlos Chagas e mestrado em Neurologia pela UNIRIO, membro da SBEM e SBCBM com ampla experiência no tratamento da obesidade. Atuando em atendimento em consultório particular no Instituto Metabólica, especializado no tratamento da obesidade, síndrome metabólica e cirurgia bariátrica e metabólica.