Mudanças do estilo de vida: o que já se sabe e como mudar

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Publicado em 26/06/2026 às 15:28

Alterado em 26/06/2026 às 15:37

A OMS define saúde como um "estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade". A utopia desta definição está na afirmação: “estado de completo bem-estar”, mas a OMS mantém esta definição porque nela está embutido o conceito de qualidade de vida, produtividade e capacidade de interagir e lidar com as intercorrências e imprevistos inerentes aos nossos dia a dia. Diante deste desafio, como investir e mudar nosso estilo de vida? Mas o que é afinal “estilo de vida”? Estilo de vida é o conjunto de hábitos e comportamentos que influenciam e interferem diretamente na manutenção da nossa saúde física e mental que quando se encontram em desacordo afetam em muito nosso bem-estar e qualidade de vida.

Quais são as condições básicas para termos um bom estilo de vida?

Devemos ter uma alimentação balanceada que atenda nossas exigências metabólicas diárias, evitando-se os alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas e excesso de álcool, por exemplo, para prevenir a obesidade (cerca de 30% da população brasileira está obesa e cerca de 65% estão com sobrepeso) e o diabetes tipo 2 que vem aumentado sua incidência com o ganho de peso e o sedentarismo, a hipertensão, as doenças cardiovasculares e até o aumento da incidência de vários tipos de câncer relacionados com a obesidade em pessoas mais jovens. E por falar acima em sedentarismo (cerca de 52% dos brasileiros se consideram sedentários e segundo a OMS, cerca de 76% da população não atinge os níveis mínimos de atividade física recomendados para a manutenção da saúde) incluir a atividade física que é um pilar fundamental para quem quer e/ou precisa mudar seu estilo de vida, acaba sendo a parte mais difícil de se mexer devido as dificuldades em administrar a falta de tempo, a falta de motivação e a ansiedade de obter logo ótimas performances. Como introduzir mais movimento no seu dia a dia? Como bem orienta o educador físico Marcio Atalla: “não é necessário se tornar atleta. A mudança pode começar com atitudes simples como caminhar mais, usar escadas, levantar-se frequentemente ao longo do dia. Nosso corpo foi feito para se mover. Cada passo conta”.

Devemos também observar nossa qualidade de sono que quando não boa traz sonolência no dia seguinte com perda da produtividade no trabalho e fadiga física e mental. Controlar e aprender a administrar o estresse diário e fundamentalmente manter uma boa rede de conexões sociais e familiares.

Como construir novos hábitos

Primeiro passo: tomar consciência das necessidades de prevenção de danos físicos e mentais

Segundo passo: começar com pequenos gestos e atitudes para se alcançar as novas metas do resgate diário da saúde.

Terceiro passo e imprescindível: manter a constância das novas atitudes para que estas se incorporem, virem os novos hábitos e passem a ser a nova rotina em busca da saúde física e mental.



Dra Elizabeth Cataldi, é médica endocrinologista formada pela Universidade Federal de Medicina (UFRJ), pós graduada em Endocrinologia pelo Instituto Carlos Chagas e mestrado em Neurologia pela UNIRIO, membro da SBEM e SBCBM com ampla experiência no tratamento? da obesidade, síndrome metabólica e diabetes mellitus.