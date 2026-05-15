Abordagem multidisciplinar para deixar o seu corpo em equilíbrio

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Publicado em 15/05/2026 às 10:38

Alterado em 15/05/2026 às 11:37

Nas últimas décadas, o mundo passou por mudanças profundas no estilo de vida da população. A rotina acelerada, o aumento do sedentarismo, a piora da qualidade da alimentação, o excesso de estímulos digitais, o estresse crônico e a redução do tempo dedicado ao autocuidado contribuíram diretamente para o crescimento das doenças crônicas, como obesidade, diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, distúrbios hormonais e transtornos relacionados à saúde mental.



Ao mesmo tempo em que cresce a preocupação com saúde e longevidade, aumenta também a busca por soluções rápidas, muitas vezes sem respaldo científico, criando um cenário de excesso de informação e desinformação. Nesse contexto, torna-se cada vez mais importante compreender que saúde não depende de uma única conduta isolada, mas de uma abordagem multidisciplinar.



A Dra. Elizabeth Cataldi, endocrinologista, ressalta que é preciso ter muito cuidado com a exploração midiática sobre as “canetas emagrecedoras” que são seguras quando indicadas e acompanhadas por profissional médico. O perigo do uso indiscriminado das mesmas, a automedicação está levando a

distorções importantes e não menos graves da composição corporal, digo das relações tecido gorduroso e massa muscular alterando o metabolismo e suas relações hormonais para a manutenção da saúde física e psíquica do indivíduo.



Nesse contexto, de acordo com a nutricionista Dra Fernanda Mattos, a busca constante por resultados rápidos também tem impactado diretamente a forma como as pessoas se relacionam com a alimentação. Muitos alimentos passam a ser rotulados como vilões, enquanto outros são vistos como “superalimentos”, criando uma relação confusa e, muitas vezes, negativa com a comida. O indivíduo pode acabar perdendo sua própria identidade alimentar, entrando em uma busca incessante pela “dieta ideal”. Entretanto, a palavra dieta significa, originalmente, modo de viver. Mais importante do que seguir padrões rígidos é construir hábitos alimentares sustentáveis, individualizados e compatíveis com a realidade de cada pessoa.

O cuidado com o corpo está relacionado às possibilidades dentro da rotina de vida de cada indivíduo. Organizar e equilibrar o tempo dedicado ao trabalho, a família, ao lazer, à espiritualidade e ao autocuidado vem se tornando um grande desafio. Ainda mais, quando analisamos uma sociedade onde há um aumento nas exigências e cobranças em torno dos cuidados com o corpo “perfeito”, impulsionado por padrões de beleza muitas vezes inacessíveis para grande parte da população, afirma a Psicóloga Dra. Daghila Macedo. Esse cenário intensifica a pressão estética e estimula comparações irreais entre os corpos, contribuindo para o aumento do sofrimento psíquico e os transtornos mentais, como ansiedade generalizada, depressão, transtornos alimentares e distorções da imagem. Por isso, o acompanhamento com profissionais da saúde mental são essenciais para promoção do cuidado entre o corpo e mente de forma integrada.



A busca por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas também cresceu significativamente nos últimos anos O sucesso da cirurgia plástica atualmente, vai além do procedimento cirúrgico. Depende do controle clínico, metabólico e emocional do paciente. Por isso, olhar para o indivíduo “como um todo” é essencial para garantir mais segurança, menores taxas de complicações, maiores taxas de satisfação e melhores resultados a longo prazo. Tratar apenas o contorno corporal não basta. É necessário um olhar integral, capaz de promover saúde, qualidade de vida, maximizando assim os resultados, ressalta o Cirurgião Plástico Dr Pablo Trindade.



A procura por cuidados médicos preventivos cresceu significativamente nos últimos anos, impulsionada pelo aumento da expectativa de vida e pela maior conscientização sobre saúde e qualidade de vida. Esse movimento representa um avanço importante, especialmente no acompanhamento de doenças metabólicas e hormonais, muitas vezes silenciosas em suas fases iniciais. A prevenção permite identificar fatores de risco precocemente e atuar antes do desenvolvimento de complicações mais graves. No entanto, em meio ao excesso de informações e à percepção de que a realização de mais exames significa necessariamente mais saúde, também é preciso cautela para evitar exames e diagnósticos sem relevância clínica, intervenções desnecessárias e medicalização excessiva. Segundo o endocrinologista Dr Rafael Mazzutti, a medicina baseada em evidências, associada à individualização do cuidado e à construção de hábitos sustentáveis, continua sendo a forma mais equilibrada e segura de promover saúde a longo prazo.



Dentro desse contexto multidisciplinar e com a evolução tecnológica, hoje os procedimentos cirúrgicos procuram ser o mínimo invasivos possíveis, promover uma recuperação rápida, pouco dolorosa e com retorno precoce das pessoas às suas atividades habituais. A cirurgia robótica, inteligência artificial e outras tecnologias são ferramentas cada vez mais utilizadas que vem contribuindo muito para atingir esses objetivos, pontua o Cirurgião Geral e Bariátrico Dr Luiz Gustavo. A cirurgia bariátrica e metabólica é um excelente exemplo dessa evolução. Há cerca de vinte anos os procedimentos eram realizados na sua maioria pelo método convencional com cortes extensos no abdome, recuperação lenta e algumas complicações que poderiam ser críticas.



Hoje, o procedimento é realizado quase que na maioria das vezes por videolaparoscopia ou robótica, o paciente recebe alta cerca de 24h após a cirurgia, é extremamente seguro (mais do que cirurgias de vesícula e apêndice) e é o método mais eficaz para controle da obesidade grave e doenças associadas. A experiência criada nesse período e principalmente a padronização dos processos envolvidos com a cirurgia sem dúvida foram determinantes para este processo.

A proposta da coluna “Corpo em Equilíbrio” é justamente ampliar o olhar sobre saúde, obesidade, metabolismo, alimentação, prevenção, estética, exercícios, saúde mental e qualidade de vida de forma integrada e baseada em evidência científica, sem radicalismos e sem promessas milagrosas. Nesta

coluna teremos uma equipe experiente de profissionais de saúde composta por endocrinologistas, cirurgiões, nutricionista e psicólogo que vão trazer semanalmente temas relevantes e atuais dentro das suas áreas que sem dúvida irão contribuir para manter o seu corpo em equilíbrio!



Ao longo das próximas semanas, uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de diferentes áreas da saúde irá abordar temas atuais e relevantes para auxiliar os leitores na construção de uma vida mais saudável, equilibrada e consciente. Porque, no fim, saúde não é um projeto de curto prazo. Os cuidados com o corpo e a mente acompanham o indivíduo por toda a vida.



Sobre os autores:



Dr. Pablo Trindade, é cirurgião pástico formado na escola do renomado professor Ivo Pitanguy, umas das mais respeitadas no mundo. Possui título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica SBCP. Fundou em 2023, na Barra da Tijuca, o NIRC: Núcleo Integrado de Readequação Corporal. O primeiro centro privado de cirurgia plástica reparadora voltado exclusivamente para o tratamento de pacientes com grandes perdas de peso e que buscam na especialidade, o retorno da sua autoestima e da qualidade de vida.



Dra. Fernanda Mattos, é nutricionista clínica do Instituto Metabólica e Inspira Saúde, com pós-doutorado em Bioquímica Nutricional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), doutora em Ciências Nutricionais pela UFRJ e mestrado em Clínica Médica pela mesma instituição. Possui pós-graduação em Nutrição Clínica pela UFRJ, além de formação internacional em obesidade pelo Continuing Medical Education Program in Obesity, do Royal College of Physicians and Surgeons do Canadá, e diploma de competência em Sobrepeso e Obesidade pelo Colégio Oficial de Médicos de Barcelona. Realiza atendimento em consultório particular, e atua como docente permanente do Programa de Pós-Graduação de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ. Seu principal objetivo profissional é promover saúde, qualidade de vida e tratamento individualizado, baseado em evidências científicas e no cuidado humanizado.



Dr. Luiz Gustavo de Oliveira, é cirurgião geral e bariátrico, possui mestrado em cirurgia abdominal pela UFRJ, é o atual coordenador do Programa de Cirurgia Bariátrica e metabólica do Hospital Federal de Ipanema (MS-RJ) e diretor secretário geral do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, vice-presidente do Capítulo Brasileiro do American College of Surgeons, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Fellow of the American College of Surgeons e membro da International Federation for the Surgery of Obesity. Fundador do Instituto Metabólica.



Dra. Elizabeth Cataldi, é médica endocrinologista formada pela Universidade Federal de Medicina (UFRJ), pós-graduada em Endocrinologia pelo Instituto Carlos Chagas e mestrado em Neurologia pela Unirio, membro da SBEM e SBCBM com ampla experiência no tratamento da obesidade, síndrome metabólica e diabetes mellitus.



Dr. Rafael Mazzutti, é médico endocrinologista, com formação em Medicina pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), residência em Clínica Médica pela Universidade Franciscana e especialização em Endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atua no acompanhamento de doenças hormonais e metabólicas, com foco em obesidade, diabetes, saúde metabólica e medicina preventiva. Desenvolve seu trabalho tanto em consultório particular quanto no Sistema Único de Saúde (SUS), priorizando um cuidado integral, atualizado cientificamente e centrado nas necessidades individuais de cada paciente.

Dra. Daghilla Macedo, é psicóloga clínica e gestalt-terapeuta, com mestrado em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina da UFRJ. Especialista em Psicologia Hospitalar pela UFRJ. Realiza atendimento em consultório particular, acompanhando pacientes em sofrimento emocional e que buscam uma relação melhor com o corpo e com a alimentação. Além disso, atua como supervisora e pesquisadora na área de obesidade, comportamento alimentar e transtornos alimentares no Programa de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do HUCFF/UFRJ. Integra a equipe do Instituto Metabólica e do NIRC - Núcleo Integrado de Readequação Corporal.

