Explosão de panelas de pressão: cuidados podem evitar acidentes perigosos

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que uma panela de pressão explode. Ninguém se feriu no incidente gravado. Entretanto, em alguns casos, a explosão deste utensílio doméstico pode levar à destruição de aparelhos e móveis, incêndios, e até mesmo ferimentos ou morte.

Esse tipo de acidente é mais comum do que se imagina, e com frequência acontece quando a válvula de pressão do vapor está obstruída. Foram registrados cerca de 1.200 casos por ano no Brasil, conforme levantamento feito pela Associação Brasileira de Proteção dos Consumidores (Proteste). Ainda assim, explosões de panelas de pressão podem ser evitadas com uma atenção redobrada às normas de qualidade e segurança.

A legislação vigente para panelas de pressão é a Portaria Inmetro 419/2012 que determina a certificação compulsória para venda, ou seja, que o utensílio passe por um processo de certificação do Inmetro para atestar sua segurança, como explica o vice-presidente de Produtos da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (Abrac), Marco Roque. “Dessa forma, o consumidor deve estar atento e buscar apenas os utensílios que contêm o selo do Inmetro e do Organismo de Certificação do Produto (OCP)”, afirma.

Já a Portaria Inmetro 398/2012 explica os requisitos que as panelas metálicas devem atender e quais são as bases normativas utilizadas para cada método de ensaio. “A norma ABNT NBR 11823, por exemplo, diz respeito às especificidades que a panela de pressão deve cumprir para estar em conformidade”, esclareceu Roque.

São diversos os testes pelos quais estes utensílios devem passar para serem aprovados para venda. Entre eles, está a verificação da borracha de vedação, válvula de segurança e anel de vedação; verificação da capacidade volumétrica, se o produto contém manual de instruções e informações de segurança obrigatórias, entre outros.

Após passar por todos os ensaios, inspeções e medições, a panela de pressão recebe seu selo de conformidade com as normas e está pronta para ser comercializada. Dessa forma, orienta-se que o consumidor busque sempre por produtos originais e certificados para evitar transtornos e acidentes.

“É muito importante que os consumidores comprem apenas produtos certificados, já que passam por diversos ensaios. Mas é importante ressaltar que a maioria dos acidentes são causados por mal uso das panelas de pressão, como ultrapassar o limite do excesso de líquido recomendado e também por falta de manutenção principalmente na válvula de alívio de pressão e nas vedações”, encerra o vice-presidente de Produtos da Abrac.

