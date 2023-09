Festival dos Perfumes elege melhores fragrâncias do ano em Milão

"Narciso Rodriguez For Her Musc Noir Rose Eau de Parfum" e "Armani Code Parfum" são os melhores perfumes do ano, respectivamente para ela e para ele.

A chancela é do Prêmio Academia do Perfume 2023, o prestigioso reconhecimento às melhores fragrâncias do ano, entregue pela primeira vez em uma noite de evento aberto ao público, o Festival dos Perfumes, em Milão.

É um espetáculo dentro do espetáculo, abrindo a segunda edição da Milano Beauty Week (entre 26 de setembro e 2 de outubro).

Os dois perfumes vencedores foram coroados pelo júri de consumidores com uma chuva de mais de 150 mil votos.

"Inauguramos a semana dedicada à cultura da beleza e do bem-estar, e contamos em 'todos os sentidos' as fragrâncias vencedoras de 2023", disse Ambra Martone, presidente da Academia do Perfume. (com Ansa)