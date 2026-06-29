Brasileiras somam 316 anos e entram para Guinness como 'trio de irmãs mais longevo'

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Publicado em 29/06/2026 às 15:23

Alterado em 29/06/2026 às 15:23

Três brasileiras entraram para o Guinness World Records ao alcançar a maior soma de idades de três irmãos vivos já registrada: juntas, elas totalizam 316 anos e 302 dias, segundo certificação da organização especializada em longevidade LongeviQuest.

O feito pertence a Levita de Deus Nunes (109), Zoraide de Deus Mota (104) e Zulina de Deus Nunes (103), que vivem há décadas unidas por um vínculo familiar descrito por pesquisadores como raro e excepcional.

Levita, a mais velha, nasceu em 1917 e dedicou grande parte da vida à família, ajudando a cuidar da casa e dos irmãos enquanto os pais trabalhavam na lavoura. Ela nunca se casou nem teve filhos.

Ao longo da vida, também trabalhou por 12 anos na Rede Globo, além de manter forte dedicação a atividades manuais como costura, bordado e crochê.

Zoraide, nascida em 1921, atuou inicialmente como professora do ensino fundamental antes de seguir carreira na enfermagem, profissão que exerceu até a aposentadoria. Casada e mãe de cinco filhos, ela foi responsável por acolher a irmã mais nova, Zulina, em sua casa no Rio de Janeiro após o fim do casamento.

Já Zulina, nascida em 1923, construiu uma trajetória como mãe de seis filhos e compartilha com a irmã mais velha o apreço pelo artesanato. Ao longo dos anos, manteve uma convivência próxima com as irmãs, especialmente com o apoio constante de Zoraide e Levita.

Segundo pesquisadores da LongeviQuest, que visitaram as três irmãs no Rio de Janeiro em maio, o que torna a história ainda mais singular não é apenas a longevidade combinada, mas o vínculo afetivo preservado por mais de um século — marcado por apoio mútuo e convivência contínua ao longo das décadas. (com Ansa)