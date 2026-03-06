BEM VIVER
'Nonno' italiano faz 100 anos e renova carteira de motorista
Por BEM VIVER com JB Internacional
[email protected]
Publicado em 06/03/2026 às 17:12
O italiano Elio Balacca renovou a carteira de motorista durante sua festa de aniversário de 100 anos.
Com orgulho, o "nonno" centenário assinou o documento em frente a familiares e amigos, revelou o site da prefeitura de Riccione, na região da Emilia-Romagna, onde Balacca vive desde 1957, apesar de ter nascido em uma cidade próxima, Montescudo, em 2 de março de 1926.
"Seu Elio é jovem de espírito, vivaz e elegante em seus modos, sendo brilhante em suas histórias", conta Marina Zoffoli, secretária da Família no governo de Riccione, que participou da celebração.
"Ele está muito feliz com renovação de sua carteira de habilitação, que conseguiu com tanta facilidade", acrescentou a política, desejando a Balacca "tudo de bom, que sua energia e vitalidade continuem a crescer".
Ao lado de seus irmãos, o italiano centenário construiu e administrou o Hotel Viking em Viserbella di Rimini durante 33 anos.
Após encerrar o negócio, ele passou a se dedicar a um jardim de 1,5 mil metros quadrados até seus 98 anos. (com Ansa)