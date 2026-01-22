BEM VIVER
Estudo traz indicadores presentes em 'masculinidade tóxica'
Por JORNAL DO BRASIL
Publicado em 22/01/2026 às 15:59
Alterado em 22/01/2026 às 15:59
Um novo estudo identificou indicadores da masculinidade tóxica em homens heterossexuais nas sociedades ocidentais.
Entre eles estão homofobia, preconceito contra mulheres que desafiam estereótipos de gênero (sexismo hostil), dominação, narcisismo e sexismo benevolente.
No entanto, a pesquisa destaca que a masculinidade tóxica afeta apenas uma pequena minoria de homens, composta, em geral, por pessoas marginalizadas.
Essa é a conclusão de um estudo coordenado por Deborah Hill Cone, da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, publicado no periódico Psychology of Men & Masculinities, após analisar dados de um questionário com mais de 15 mil homens heterossexuais.
Com base em suas respostas, a equipe de Cone dividiu os participantes em cinco grupos.
A boa notícia é que apenas o menor grupo (3,2% dos homens) foi caracterizado pelos pesquisadores como "tóxico e hostil", enquanto o maior grupo foi classificado como "não tóxico" (35,4%).
Entre esses extremos, os pesquisadores identificaram dois grupos moderados, divididos entre aqueles que eram mais ou menos tolerantes com pessoas de minorias sexuais e de gênero (LGBTQ+) e um grupo "toxicamente benevolente", cujos membros apresentaram pontuações relativamente altas em medidas de sexismo, mas não de hostilidade. No caso deste último, prevalece a ideia de que os homens devem proteger e amar as mulheres.
Homens mais velhos, solteiros, desempregados, religiosos ou pertencentes a minorias étnicas apresentaram maior probabilidade de se enquadrar no perfil hostil e tóxico, assim como aqueles que se identificaram como politicamente conservadores, com problemas de desregulação econômica ou emocional, ou com baixo nível de escolaridade.
A conclusão é que o grupo "tóxico e hostil" é composto principalmente por homens marginalizados e desfavorecidos. (com Ansa)