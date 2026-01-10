Rio de Janeiro pode chegar a 39ºC no domingo

...

10/01/2026

10/01/2026

Por Douglas Corrêa - A previsão é de que as temperaturas cheguem aos 39ºC na cidade do Rio de Janeiro no domingo (11), conforme alertam as autoridades estaduais.

A cidade atingiu nesta sexta-feira (9)o segundo nível do Protocolo de Calor (CALOR 2) às 9h45. O Calor 2 é o segundo de cinco níveis de calor, e caracteriza-se por temperaturaacima de 36°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

Com a previsão de altas temperaturas, sete municípios entraram em nível de alerta severo: Belford Roxo, Japeri, Marica, Piraí, Queimados, São Gonçalo, Seropédica, Nova Iguaçu, Guapimirim e Itaguaí.

A previsão é que a capital entre na lista a partir de segunda-feira(12).

É preciso manter uma boa hidratação ao longo do dia, usar roupas claras e leves e evitar a exposição direta ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h. Quando for inevitável sair nesse período, é importante utilizar proteção solar, como bonés, chapéus e óculos escuros, alerta a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello. (com Agência Brasil)