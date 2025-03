Frente fria traz chuva forte ao RJ e MG nesta quarta-feira

Região Serrana do RJ e Zona da Mata mineira estão com risco de tempestades e volumes elevados de chuva

Publicado em 19/03/2025 às 10:33

Alterado em 19/03/2025 às 10:33

Por Guilherme Borges - Uma nova frente fria avança pelo Sudeste do Brasil e deve intensificar as chuvas sobre Minas Gerais e o Rio de Janeiro ao longo desta quarta-feira (19). O destaque fica para a Zona da Mata mineira e a Região Serrana do Rio de Janeiro, que entram na rota das tempestades e devem registrar volumes elevados de precipitação.

Frente fria marca o fim do verão com chuva intensa



A chegada dessa frente fria reforça o cenário chuvoso dos últimos dias, trazendo instabilidades para boa parte do Sudeste. Os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que passaram por um longo período de tempo seco, voltaram a registrar chuvas mais expressivas desde o fim de semana. Essa tendência deve continuar nos próximos dias, mantendo o tempo instável e o alerta para temporais.

O mapa de risco desta quarta-feira indica alerta para temporais em boa parte do estado do Rio de Janeiro, com destaque para a Região Serrana, onde os volumes de chuva devem ser ainda mais elevados o risco é tempestades (temporal + chuva volumosa). Já em Minas Gerais, toda a faixa centro-sul do estado está em alerta para temporais áreas em vermelho no mapa, com atenção redobrada para a Zona da Mata mineira, onde há previsão de tempestades (temporal + volumosa) áreas em roxo no mapa.

Persistência da chuva preocupa



A chuva intensa e volumosa ao longo desta quarta-feira é uma preocupação, especialmente para áreas já encharcadas pela chuva dos últimos dias. A sequência de dias chuvosos pode aumentar o risco de alagamentos, transbordamento de rios e córregos, exigindo atenção da população. Na quinta-feira a chuva segue forte sobre os dois estados e as regiões da zona da Mata mineira e região Serrana do Rio de Janeiro continuam na rota da chuva volumosa com alerta para temporais.

Na sexta-feira, a instabilidade começa a perder força, e a chuva se torna mais isolada, com previsão de pancadas ao longo do dia, mas sem volumes significativos. No entanto, o solo permanecerá saturado, o que ainda exige monitoramento e precaução em áreas de risco.