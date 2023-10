Gisele Bündchen revela que supera dificuldades com meditação

Por Gina Di Meo - Um ano após seu divórcio do astro do futebol americano Tom Brady, a supermodelo Gisele Bündchen falou sobre seu estado de saúde mental e como superou os momentos difíceis de sua vida e carreira, em entrevista à revista People.

A brasileira de 43 anos, que tem um histórico de lidar com ataques de pânico, ansiedade e depressão, teve que enfrentar vários períodos tumultuados nos últimos anos, primeiro com a pandemia de Covid-19, depois se mudando de Massachusetts para a Flórida e, finalmente, com o divórcio em outubro passado.

Bündchen também escolheu educar em casa seu filho Ben, de 13 anos, e sua filha Vivian, de 10, e precisou lidar com dois pais doentes.

"Foi difícil para minha família. Foi difícil para todos os aspectos da minha vida. Parecia que só havia coisas ruins", desabafou. "Eu sinto que sempre que chove, transborda. Com todas as reviravoltas que a vida dá, tudo o que podemos fazer é tudo o que podemos dar, dado o que acontece a nossa volta".

A supermodelo revelou que contava com meditação, exercícios diários, como caminhada, ioga e levantamento de peso leve. Ela também se dedicou ao bem-estar por meio da nutrição para se manter firme, além de ter escrito um livro de receitas intitulado "Nourish".

"Creio que se não tivesse tido todas estas ferramentas que me ajudaram nos momentos difíceis, teria sido muito duro para mim", admitiu.

Segundo ela, "às vezes, ficamos tão desconectados de nossos corpos porque estamos fugindo de nós mesmos, então continuamos ingerindo mais coisas". "'Dê-me qualquer coisa para comer, dê-me qualquer coisa para beber'. Você está nesse ritmo. Eu sinto que sempre que você consegue voltar a sentir seu corpo e apenas estar presente, é ótimo", acrescentou.

Recentemente, Bündchen se tornou "embaixadora do Bem-Estar" de uma conhecida empresa de suplementos naturais e, entre outras coisas, dá dicas sobre como incorporar os remédios fitoterápicos orgânicos com os quais ela cresceu no Brasil durante um estilo de vida agitado da América.

A brasileira também contou que decidiu parar de beber para melhorar a qualidade do sono e se sentir mais presente no dia a dia.

"Quando não bebo, durmo muito melhor. Temos que nos amar. Quando pedimos muito ao nosso corpo, devemos também nos regular. Precisamos cuidar desse único veículo que temos, certo?", afirmou.

Por fim, Bündchen dá um conselho para todas as mulheres, principalmente as mães: "Cuidar de si não é egoísmo". (com Ansa)