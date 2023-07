O legado do professor Ivo Pitanguy

Nos dias 5, 6, 7 e 8 de julho, no Rio de Janeiro, será celebrado o Centenário do Professor Ivo Pitanguy, num Congresso Internacional de Cirurgia Plástica. O encontro é promovido pelos seus ex-alunos, através de sua associação, a AExPi.

A programação científica será realizada no Hotel Othon Palace, e o evento social num jantar de gala no Hotel Copacabana Palace.



A “AExPi”, ou Associação dos Ex-Alunos do Professor Pitanguy, foi fundada em 1974. Reúne os cirurgiões de diversas partes do mundo, que realizaram a sua formação na Escola do Professor Pitanguy. Fazem parte da associação, membros que foram seus alunos na Santa Casa de Misericórdia e na Clínica Ivo Pitanguy, assim como aqueles que foram orientados por ex-alunos nos mais diversos cursos de Ensino em Cirurgia Plástica do Brasil e do mundo.

Os encontros sempre são realizados a cada dois anos, em congressos ministrados em vários países, tais como Alemanha, Marrocos, Itália e Portugal.

O Congresso, além de um grande evento científico, promove uma imensa interação social, onde o espírito de cordialidade, respeito e admiração mútua estão sempre presentes. Reencontrar antigos “colegas de turma”, hoje referências na especialidade em seus respectivos países, é sempre motivo de muita comemoração. Um encontro que reforça e revigora o "espírito da escola” que, orgulhosos, sempre exaltamos.



Corroborando com esse ideal, podemos citar o próprio professor, quando escreveu em seu livro (Viver Vale a Pena): "Um congresso internacional que reúne, em ambientede amizade, a grande família que formamos”.



“Neste ano, 2023, na comemoração do Centenário do Professor Pitanguy, patrono da Cirurgia Plástica brasileira, um encontro especial com importante participação nacional e internacional, abordando aspectos cirúrgicos a partir dos ensinamentos e técnicas do Professor. Um justo tributo àquele que mudou a vida de todos os seus ex-alunos e respectivos pacientes para sempre! Uma comemoração da forma que o Professor Pitanguy mais prezava, através do conhecimento compartilhado!” - Dr Eduardo Lintz, presidente da Associação dos Ex-alunos do Professor Pitanguy (AEXPI).

Nesse momento, não faltarão histórias, boas risadas e muita nostalgia, além, obviamente, da excelente oportunidade da troca de experiências em Cirurgia Plástica, de altíssima qualidade, celebrando em grande estilo o centenário do nosso grande Mestre.





Dr. Pablo Trindade – Médico Cirurgião Plástico Formado pelo INSTITUTO IVO PITANGUY. Título Especialista em Cirurgia Plástica Pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Membro da Associação de Ex-alunos do Professor IVO PITANGUY AExPi. Instagram: @dr.pablot. Web: www.pablotrindade.com.br