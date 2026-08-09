20/12/1989 - O paraíso dos carros roubados no Brasil

O inesquecível colunista do JORNAL DO BRASIL contou sobre 'uma curiosa informação' que estaria nas mãos da Polícia Federal

Publicado em 09/08/2026 às 13:50

Alterado em 09/08/2026 às 13:50



O paraíso dos carros roubados no Brasil Fonte: Acervo do JORNAL DO BRASIL (licenciamentos: [email protected])

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