Deu pavão na cabeça na decoração do Carnaval carioca

O inesquecível colunista do JORNAL DO BRASIL contou sobre uma boa ideia para enfeitar a cidade nos dias de folia

Publicado em 02/08/2026 às 12:15

Alterado em 02/08/2026 às 12:39



Boa ideia para a decoração das ruas no Carnaval Fonte: Acervo do Jornal do Brasil (licenciamentos: [email protected])

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