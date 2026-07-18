DEU NO ZÓZIMO
9/9/1982: Os torcedores VIP do Flamengo homenageados pelo clube e pela construtora Servenco
O saudoso e icônico colunista do JORNAL DO BRASIL deu notícia sobre a construção do prédio do Rubro-Negro na Praia do Flamengo
Por ACERVO JB
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Publicado em 18/07/2026 às 09:46
Alterado em 18/07/2026 às 10:49
Coluna Zózimo Fonte: Acervo do Jornal do Brasil
Coluna Zózimo 9/9/1982 Fonte: Acervo do JORNAL DO BRASIL
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