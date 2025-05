Trump pode acabar com unidade da Otan na próxima cúpula da aliança, aponta jornal

...

Publicado em 28/05/2025 às 06:33

Os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) dos EUA estão pessimistas em relação à próxima cúpula, pois ela pode ser a última da aliança, afirma o jornal estadunidense "The Hill".



O jornal destaca que o desânimo não se deve apenas às ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de tomar a Groenlândia da Dinamarca à força, se necessário, ou de fazer do Canadá o 51º estado dos Estados Unidos.



Segundo o artigo, essas declarações foram, sem dúvida, profundamente ofensivas para os dois aliados da Otan.

"No fundo, a profunda inquietação que se abateu sobre as capitais europeias tem a ver com o fato de terem sido deixadas sem liderança em um momento de vulnerabilidade", ressalta a publicação.

O jornal acrescenta que Washington tem questionado constantemente o futuro da aliança, na qual toda a política externa ocidental tem se apoiado por muitas décadas.



Neste contexto, continua o artigo, os aliados mais próximos dos Estados Unidos têm uma série de perguntas e a administração Trump está fornecendo poucas respostas.

"O que os aliados da Otan mais temem na próxima cúpula é que o presidente Trump, em um ataque de raiva feito para a televisão, semelhante à humilhação [do atual líder ucraniano, Vladimir] Zelensky, no Salão Oval, possa derrubar o tabuleiro de xadrez geoestratégico e ir embora", finaliza a publicação.(com Sputnik Brasil)