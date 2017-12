Vazador do vídeo de William Waack posta foto na bancada do 'Jornal da Globo'

Um dos responsáveis por vazar no início de novembro o vídeo no qual o jornalista William Waack faz declarações racistas, o ex-operador de VT da TV Globo Diego Rocha conseguiu entrar no estúdio do Jornal da Globo, em São Paulo, nesta terça-feira (5) e publicou em seu Instagram uma foto na bancada do telejornal do qual o apresentador foi afastado após o episódio.

"O que acham? #didiconoplimplim", ironizou o ex-funcionário da TV Globo.

Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do Portal UOL, Diego conseguiu entrar na emissora após informar na portaria que iria resolver uma questão no setor de Recursos Humanos da empresa. A Globo apura quem facilitou o acesso de Diego ao local e por quanto tempo ele permaneceu na empresa.

