Rezende Filho lança 14ª edição da obra Obstetrícia Fundamental

O Dr. Jorge Rezende Filho e a Editora Koogan, do Grupo Editorial Nacional, lançaram na manhã desta quinta-feira (16) a obra Rezende | Obstetrícia Fundamental, na Maternidade Escola da UFRJ, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Publicada há 40 anos pelo pai Dr. Jorge Rezende, o livro chega na 14ª edição, a quarta realizada por Rezende Filho. com atualizações para acompanhar e responder às transformações do campo. Considerado um best-seller, ele é "adotado do Oiapoque ao Chuí", comentou o autor com o JB.

"Este livro é um livro criado para os estudantes de Medicina e de Enfermagem. É um livro que tem uma linguagem bem acessível. É um livro para o médico generalista e para o enfermeiro obstétrico, que quer fazer esta parte de obstetrícia. Todo estudante, durante a faculdade, tem a disciplina de Obstetrícia, então o livro é justamente para essa população de alunos. Este livro está na 14ª edição, é um best-seller, ele é adotado do Oiapoque ao Chuí, todas as faculdades usam, e o sinal é este", diz Rezende Filho.

O autor da publicação destaca que a assistência obstétrica, agora, se volta para uma tentativa de realizar menos intervenções. "Hoje, cada vez mais se dá mais apreço ao parto natural, às técnicas humanizadas de parto. O livro aborda bem esta questão. Menos intervenção, intervenção apenas quando necessário."

O guia contempla ainda as doenças obstétricas. "A gravidez, no geral, é uma situação de não doença, mas em 10% dos casos podem acontecer complicações. E o livro também engloba todas as possibilidades de complicação que pode ter uma gravidez."

Rezende Filho é professor titular da Maternidade Escola UFRJ, local que ele classifica como "um dos berços da obstetrícia no Brasil", criado por Fernando de Magalhães, "que foi o maior obstetra de todos os tempos", e continuada por Rodrigues Lima, Rezende pai, Montenegro. "Agora, eu sigo nesta doutrina. Temos realmente uma escola obstétrica que norteia as práticas Brasil afora."

