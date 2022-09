Renan da Mata defende a valorização do agronegócio para geração de emprego e renda no Estado de São Paulo

Cuidar da produção no campo, controlar a qualidade dos alimentos das condições básicas do bem-estar animal e realizar o planejamento logístico. Essas são algumas das muitas tarefas executadas pelos fazendeiros, que comemoram sua data em 21 de setembro, explica o gestor público, Renan da Mata. “Os fazendeiros são figuras de extrema importância para a nossa sociedade, especialmente em um país extenso como o Brasil. A produção rural depende de uma logística rápida e eficaz, capaz de distribuir alimentos para diversas regiões – até mesmo para cidades muito pequenas e de difícil acesso, como acontece aqui no Estado de São Paulo”.



Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Brasil já é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos, e o segundo maior exportador global, depois dos norte-americanos. Esse crescimento está ligado e é fruto do trabalho desses homens e mulheres, que vai muito além da criação de animais e do manejo do solo para a produção agrícola, mas que passa pela negociação de insumos e na abertura de mercados. “Esses profissionais contribuem diariamente com a produção e o fornecimento de matérias-primas animais e vegetais para todo o país.”



Com investimento em tecnologia, modernização e pesquisa, o agronegócio vem gerando muitas oportunidades tanto na geração de empregos diretamente como indiretamente. “Eu quero ser o porta-voz do agronegócio no Estado”. É possível ir ainda mais longe, segundo Renan da Mata. “Se tivermos um olhar atento e ações voltadas para o desenvolvimento da área de infraestrutura como um todo, levando em consideração a tecnologia, a sustentabilidade e as pessoas em si, podemos ampliar e ter um valor agregado para continuar colocando alimento na mesa dos paulistanos”, disse ele.