Lula decidiu que vai apoiar Talíria, do Psol, a prefeita de Niterói

...

Publicado em 02/05/2024 às 23:18

Alterado em 02/05/2024 às 23:25

Depois de muito ouvir a turma do PT e do Psol (Benedita e Marcelo Freixo, entre outros, além do Quaquá, Lula resolveu que vai apoiar a candidatura da deputada Talíria Petrone, do Psol, à Prefeitura de Niterói. Lula não se esquece que, quando foi preso, um dos primeiros a pular do barco foi Rodrigo Neves, que deixou o PT e correu para o PDT.

.

A ver.