Fim de semana tem calor intenso e blocos de rua no Rio

Publicado em 08/02/2025 às 12:50

Alterado em 08/02/2025 às 12:50

Bloco criado por montanhista da região metropolitana do Rio, 'Só o Cume Interessa', desfila na Praia Vermelha, no bairro da Urca, zona sul da capital fluminense Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Por Rafael Cardoso - Depois de uma semana de calor intenso no Rio de Janeiro, a previsão é de mais temperaturas elevadas neste sábado (7) e no domingo (8). Segundo o Alerta Rio, sistema de monitoramento do clima e alerta de chuvas da prefeitura, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com máxima de 36 graus Celsius (ºC) e mínima de 20ºC na cidade. Não há previsão de chuvas. Os ventos serão fracos a moderados até a segunda-feira (9).

Além de praias e cachoeiras, os cariocas e turistas têm como opções 15 blocos de rua que vão se apresentar pela cidade. É o segundo fim de semana do pré-carnaval de rua oficial. Segundo a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), o destaque fica para o domingo, que terá o desfile de dez agremiações. Entre elas, está o megabloco SeráQAbre?, que estreia na Rua Primeiro de Março com a presença de artistas como Pablo Vittar, Juliette, Tilia, Naldo Benny, Bibi Babydoll e Diego Martins.

Com a expectativa de atrair cerca de 6 milhões de pessoas em 37 dias de folia, o Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, 482 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio. O centro será palco de 128 desfiles, mas a folia também estará garantida nas zonas norte, sul e oeste, além de Grande Tijuca, Ilhas e Jacarepaguá.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site carnaval de rua, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações. (com Agência Brasil)