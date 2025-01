Anexo do Copa vai fechar por dois anos e hotel terá número de quartos reduzido

Além da reforma completa do prédio, projeto prevê a construção de um rooftop; restaurantes também ficarão fechados.

Publicado em 27/01/2025 às 18:47

Alterado em 27/01/2025 às 18:47

Por Marcelo Macedo Soares - Um dos ícones do Rio de Janeiro, o Copacabana Palace vai passar por uma grande reforma, mais precisamente no seu anexo. A partir de março, o prédio será fechado para as obras, que devem durar dois anos, o que inclui os badalados restaurantes Cipriani e Mee.

Durante o período da reforma, o hotel terá uma redução no número dos quartos, que passarão dos 239 atuais para apenas 74 acomodações em funcionamento. Segundo informações, o projeto do novo anexo prevê ainda a construção de um rooftop, nome chique que vem sendo usado para rebatizar os terraços.

Inicialmente programada para acontecer no centenário do Copa, celebrado em 2023, a reforma agora parece que vai finalmente sair do papel. O prédio anexo do Copacabana Palace foi começou a ser construído em 1946 e ficou pronto em 1948, tendo como principal objetivo atender a alta demanda de pessoas que desejavam se hospedar no icônico hotel.

No livro “Copacabana Palace – Um Hotel e sua história”, lançado em 2003 para celebrar os 80 anos do Copa, o jornalista Ricardo Boechat conta que Octavio Guinle, fundador do hotel, decidiu ampliá-lo com a construção de um prédio anexo de 11 andares, no terreno onde ficavam as quadras de tênis, tendo como principal característica oferecer exclusivamente apartamentos com quarto e sala.

Com o passar dos anos, o anexo do Copacabana Palace se tornou um disputado endereço das celebridades dos mais diversos seguimentos, reunindo nomes ilustres como Jô Soares e sua família, e, mais recentemente, o cantor e compositor Jorge Benjor.