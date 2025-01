Auditores Fiscais modernizam cobrança de IPVA no Rio

Publicado em 15/01/2025 às 19:30

Alterado em 15/01/2025 às 19:30

A Secretaria de Fazenda lançou, recentemente, o novo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ) para o pagamento do IPVA de 2025. A guia está disponível no endereço ipva2025.fazenda.rj.gov.br e poderá ser quitada via pix, na instituição de preferência do contribuinte. A mudança é parte de um projeto de modernização da arrecadação do tributo, capitaneado por Auditores Fiscais das Subsecretaria de Receita e de Tecnologia da Informação.

O novo sistema funcionará em sincronia com o DETRAN-RJ e reduzirá o tempo de processamento de 1 dia para até 2 horas após o pagamento. Além disso, proporcionará mais transparência e fidedignidade para as informações relativas ao imposto, o que diminuirá a necessidade de processos administrativos e atendimentos.

Essas melhorias beneficiarão não só o cidadão comum, mas também diversos setores da economia, como a prestação de transporte e a comercialização e locação de veículos. Representarão ainda uma economia anual de R$ 2,5 milhões para os cofres do Estado, que não mais terá de despender esta quantia para custear operações interbancárias. Tais recursos - oriundos do Fundo Especial de Administração Fazendária (FAF) - deverão agora ser investidos em mais aprimoramentos dos serviços fazendários.