Batalhão do Leblon ganha nova central de operações para monitorar a orla

Publicado em 23/12/2024 às 23:07

O 23º BPM, no Leblon, inaugurou na sexta-feira (20) sua nova central de monitoramento, que passou por obras de melhorias na estrutura e ganhou equipamentos de última geração. A central receberá, em tempo real, as imagens das câmeras instaladas nos postos de salvamento, quiosques, bares, restaurantes e hotéis da orla do Leme ao Leblon, graças a um convênio entre a Fecomércio RJ, a Orla Rio, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ), o Sindicato de Restaurantes, Bares e Alimentação do Município (SindRio) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel RJ). As câmeras na orla foram instaladas pelas empresas Gabriel e Portal Umais – Rio Alerta.

“A inauguração das centrais de monitoramento nos batalhões do Leblon e de Copacabana representa um importante avanço para a segurança da nossa cidade, especialmente durante a alta temporada. A instalação das novas câmeras e a modernização das salas de operações nos batalhões reforçam o nosso compromisso com a promoção de um ambiente mais seguro para o desenvolvimento econômico e social do Rio. Nosso objetivo é ampliar o projeto para a Barra da Tijuca”, afirma o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florêncio de Queiroz Junior.

A nova sala do 23º BPM, que recebeu o nome do sargento Izailton Bezerra Santana, assassinado no Méier, durante uma tentativa de assalto, também terá acesso às imagens das câmeras corporais dos policiais de serviço em toda área de policiamento do batalhão do Leblon, visando o monitoramento e controle do efetivo policial por meio do GPS existente nas COPs, facilitando o deslocamento dos agentes em caso de acionamento dos militares, reduzindo o tempo de espera em casos de emergência.

O monitoramento na orla visa ampliar a segurança na região durante a alta temporada e dará agilidade e eficiência às ações policiais, ampliando a segurança pública para moradores e turistas.

De outubro a dezembro, foram instaladas 390 câmeras nos 11 postos de salvamento, 56 quiosques, 22 hotéis e 28 restaurantes do Leme ao Leblon. A integração dos equipamentos instalados viabiliza que os batalhões da PM monitorem a região de forma mais estratégica.

No dia 27 de dezembro, será inaugurado o centro de operações do 19º BPM, em Copacabana, que também teve suas instalações e equipamentos modernizados graças ao convênio capitaneado pela Fecomércio RJ.