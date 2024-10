Exposições e lançamento de livro completam ações no cinquentenário da Ponte Rio-Niterói

...

Publicado em 15/10/2024 às 11:41

Alterado em 15/10/2024 às 11:41

Marco da engenharia brasileira, a Ponte Rio-Niterói inspira nova fase de homenagens aos seus 50 anos. A monumental obra, patrimônio nacional, ganha novos ângulos de observação apresentados diretamente ao público por pessoas que participaram e participam da sua existência. Entre estes meses de outubro e novembro, duas exposições complementares entre si, de âmbito multidisciplinar, serão inauguradas, além do lançamento do livro comemorativo “Ponte Rio-Niterói 50 anos conectando histórias”, com farta iconografia e textos plurais.

“Realizamos este projeto no ano de comemoração dos 50 anos de inauguração da Ponte Rio-Niterói, um grande patrimônio brasileiro, sobre o mar da linda Baía de Guanabara. Todas as ações que vamos realizar foram especialmente pensadas para compor um guarda-chuva comemorativo, valorizando nossa cultura, nosso patrimônio e as pessoas que fizeram e fazem parte desta história”, destaca Gisele Pennella, da produtora Pas de Deux, responsável pelo projeto.



Nessa quarta (16), entra no ar no Museu da Pessoa a “Coleção Virtual 50 anos da Ponte Rio-Niterói”. A data coincide com o Dia da Ciência e Tecnologia. Ao acessar o portal do museu, é possível encontrar 16 histórias de vida na íntegra. A Coleção forma um arco com gerações diferentes falando a respeito de suas vivências com a Ponte. Assistidos em conjunto, os vídeos oferecem ao público um documentário único. A exposição virtual conta, ainda, com vídeos curtos das entrevistas com legendas em português, inglês e libras. Tanto os vídeos curtos, quanto os na íntegra terão acesso via QR Code.



Já em 16 de novembro, a partir das 13h, esse acervo audiovisual integrará a exposição física "Ponte Rio-Niterói: histórias dentro da história", que será inaugurada no Espaço Cultural dos Correios, no Centro de Niterói. A exposição contará com totens exibindo vídeos, acessíveis via QR code, além de uma linha do tempo da Ponte que apresenta desde as primeiras ideias de se ligar as duas cidades, Rio de Janeiro e Niterói, até desenho de projetos, fotos da construção e do dia da inauguração, entre outros, selecionados em documentos e acervos históricos. Além disso, a programação inclui o lançamento do livro “Ponte Rio-Niterói 50 anos conectando histórias”. E conta também com uma experiência imersiva com óculos de realidade virtual que permitirá aos visitantes experimentem sobrevoar a Ponte e explorem a sua estrutura por dentro. Após essa imersão, um jogo interativo virtual oferecerá um quiz com perguntas sobre a história e curiosidades da Ponte Rio-Niterói. A exposição ficará em cartaz até 11 de janeiro de 2025.



Paula Ribeiro, cientista social responsável pela seleção dos entrevistados e curadoria audiovisual, explica que o principal objetivo do Museu da Pessoa é preservar a memória social por meio de depoimentos de pessoas de diversos setores. "Foi realizado um estudo minucioso para selecionar essas 16 histórias. Cada uma delas tem um valor único e merece ser preservada. Através de experiências pessoais e emocionais, os entrevistados revelam suas ligações com a Ponte de forma genuína e autêntica", observa Paula.



As histórias são contadas diretamente pelos entrevistados, sem intermediários, e trazem relatos que vão desde engenheiros que participaram da construção até profissionais da nova geração. Entre os destaques estão Milton Brasil, um marceneiro que trabalhou na obra, e Mayra Lara Torres, moradora de Itaipu que deu à luz durante a travessia da Ponte, chamando o filho de "Bebê da Ponte".



Além deles, o engenheiro Carlos Roberto de Araújo compartilha seu encantamento pela construção, que também inspirou sua filha a seguir a carreira na engenharia civil, e a professora Ismênia Martins, da UFF, oferece uma análise crítica sobre o impacto da Ponte na cidade de Niterói e no estado do Rio de Janeiro.



Com acesso gratuito, a Coleção Virtual 50 anos da Ponte Rio-Niterói marca a preservação de um valioso acervo de histórias reais e vivências ligadas à Ponte, consolidando o projeto como um importante marco de memória coletiva.



Após descobrir esse tesouro da memória brasileira, a forma de olhar ou atravessar a Ponte Rio-Niterói jamais será a mesma.





Pas de Deux Projetos

Consultoria e gestão de projetos em cultura e educação, a Pas de Deux é especializada em curadoria e na utilização de leis de incentivo, conectando ideias, marcas e pessoas para gerar impacto social e cultural.





Museu da Pessoa

O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo fundado em São Paulo em 1991, com o objetivo de registrar, preservar e transformar histórias de vida de toda e qualquer pessoa em fonte de conhecimento, compreensão e conexão. O Museu da Pessoa conta com um acervo de mais de 18 mil depoimentos em áudio, vídeo e texto e cerca de 60 mil fotos e documentos digitalizados de brasileiros e brasileiras de todas as regiões, idades, classes e atividades. Desde seu início, sua plataforma virtual contabiliza mais de 2.500.000 acessos únicos.



Serviço: Coleção Virtual 50 anos da Ponte Rio-Niterói – A partir de 16 de outubro no Museu da Pessoa. “Ponte Rio-Niterói: histórias dentro da história” – Exposição que comemora os 50 anos da Ponte Rio-Niterói / Dia 16 de novembro, 13h/ Local: Espaço Cultural dos Correios | Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 481. / Telefone: +55 21 2503.8550 | Visitação: de 17 de setembro de 2024 a 11 de janeiro de 2025. / Dias e horários: Segunda a sexta, 11h às 18h e sábados, 13h às 18h / Classificação etária: Livre. Grátis.



Ficha técnica:

Produção/Realização: Pas de Deux Projetos

Pesquisa: N30Pesquisas e Letícia W. Magalhães

Consultoria: Carlos Henrique Siqueira / RIOCON Consultoria e Engenharia

Coordenação Técnica / Coleta de Depoimentos: Museu da Pessoa

Entrevistadores: Paula Ribeiro, Nataniel Torres e Lucas Torigoe

Edição de vídeo e legendagem: Alisson da Paz

Gravação e Retratos: Rafael Bacelar e Lucas Barreto

Expografia: Experimental Design

Comunicação Visual: Lado9 Publicidade

Edição de conteúdo: Gisele Pennella

Edição de texto: Letícia W. Magalhães

Produtor Executivo: Gisele Pennella e Saturno Douglas

Assistente de Produção: Camila Rodrigues dos Santos

Coordenação de Comunicação: Claudete Cardenette Jensen

Patrocínio: Ecoponte

Realização por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.