Paes lidera com 63% dos votos válidos e hoje venceria no primeiro turno, afirma Datafolha

Ramagem (25%), está 38 pontos atrás do prefeito, que busca a reeleição

Publicado em 03/10/2024 às 16:54

Alterado em 03/10/2024 às 19:33

Por Carter Anderson - A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) mostra que o prefeito Eduardo Paes caminha para uma provável reeleição ainda em primeiro turno. Considerando-se os votos válidos, Paes tem uma folgada liderança com 63% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Alexandre Ramagem (PL), com 25%. Em terceiro, está o também deputado Tarcísio Motta (PSOL), com 5%. A margem de erro do levantamento é de três pontos para mais ou para menos.

Ao ser considerar os votos válidos (mesma metodologia usada pela Justiça Eleitoral para divulgar os resultados), são excluídos os votos nulos e em branco e os indecisos.

Na pesquisa estimulada, Paes lidera com 54%, seguido por Ramagem (22%) e Tarcísio (4%).

Veja os números:

Eduardo Paes (PSD): 54% (tinha 59% na pesquisa anterior em 19/9)

Alexandre Ramagem (PL): 22% (tinha 17%)

Tarcísio Motta (PSOL): 4% (tinha 7% )

Marcelo Queiroz (PP): 2% (tinha 2%)

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1% (tinha 1% )

Cyro Garcia (PSTU): 1% (tinha 1%)

Juliete Panjota (UP): 1% (tinha 1%)

Carol Spoza (Novo): 0% (tinha 1%)

Henrique Simonard (PCO): 0% (tinha 0%)

Não sabem: 4% (eram 4%)

A pesquisa foi feita presencialmente entre 1 e 3 de outubro com 1.106 eleitores de 16 anos ou mais, foi encomendada pela Globo e Folha de S.Paulo, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-00823/2024.

Votos Válidos:

Eduardo Paes (PSD): 63%

Alexandre Ramagem (PL): 25%

Tarcísio Motta (PSOL): 5%

Marcelo Queiroz (PP): 3%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete Pantoja (UP): 1%

Carol Sponza (Novo): 0%

Henrique Simonard (PCO): 0%

Pesquisa espontânea

O Datafolha também pesquisou a intenção de votos espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados.

Eduardo Paes (PSD): 43%

Alexandre Ramagem (PL): 17%

Tarcísio Motta (PSOL): 3%

Marcelo Queiroz (PP): 1%

Outras respostas: 5%

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Não sabe ou se recusou a responder: 23%

Rejeição

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum.

Alexandre Ramagem (PL): 36% (eram 37% em 19/9, 29% em 5/9, 23% em agosto e 21% em julho)

Tarcísio Motta (PSOL): 27% (eram 22% em 19,9, 24% em 5/9, 22% em agosto e julho)

Cyro Garcia (PSTU): 24% (eram 22% em 19/9, 23% em 5/9, 24% em agosto e 27% em julho)

Rodrigo Amorim (União Brasil): 20% (eram 19% em 19/9, 15% em 5/9, 16% em agosto e 18% em julho)

Eduardo Paes (PSD): 21% (eram 17% em 19/9, 14% em 5/9, 19% em agosto e julho)

Juliete Pantoja (Unidade Popular): 11% (eram 16% em 19/9, 15% em 5/9, 14% em agosto e 15% em julho)

Carol Sponza (Novo): 10% (eram 15% em 19/9, 14% em 5/9, 16% em agosto e 15% em julho)

Marcelo Queiroz (PP): 14% (eram 14% em 19/9, 15% em 5/9, 15% em agosto e 19% em julho)

Henrique Simonard (PCO): 8% (eram 11% em 19/9, 12% em 5/9, 14% em agosto e não era candidato em julho);

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 2% (eram 3% em 19/9, 5% em 5/9 e em agosto e 6% em julho)

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 2% (eram 3% nos levantamentos anteriores)

Não sabe: 7% (eram 8% em 19/9, 12% em 5/9, 11% em agosto e 9% em julho)

Com informações do g1