Datafolha: Paes tem 59% e se mantém isolado em primeiro; Ramagem está com 17%

Prefeito hoje venceria em primeiro turno

Publicado em 19/09/2024 às 17:00

Alterado em 19/09/2024 às 20:42

Por Carter Anderson - Faltando pouco mais de duas semanas para o primeiro turno das eleições municipais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) se mantém isolado em primeiro lugar no Rio, com 59% das intenções de voto, o mesmo índice registrado no levantamento anterior, há duas semanas. Ele é seguido pelo deputado federal Alexandre Ramagem (PL) que passou de 11% para 17%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19),

Com esse resultado, Paes venceria hoje em primeiro turno. A margem de erro da sondagem é de três pontos para mais ou para menos.

Em terceiro lugar na corrida eleitoral, está o candidato do PSOL, o deputado federal Tarciso Motta, com 7% das intenções de voto (contra 6% registrados na pesquisa anterior).

Contratada pela Folha e pela TV Globo, a pesquisa do Datafolha, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-01318/2024, ouviu 1.106 eleitores de terça-feira (17) até esta quarta-feira (18).

Demais candidatos somam 6%

Atrás de Paes, Ramagem e Motta, surge o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), com 2%. Depois, aparecem o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil), Juliete Pantoja (UP), Carol Sponza (Novo) e Cyro Garcia (PSTU), com 1% cada. Henrique Simonard (PCO) foi citado, mas não alcançou 1%.

Segundo o Datafolha, 8% dos entrevistados declararam que pretendem anular o voto. Esse grupo apresenta uma tendência de queda na sequência dos levantamentos do instituto: era 11% há duas semanas e 14% no início de julho.

O levantamento mostra que Ramagem vem conseguindo ampliar cada vez mais sua taxa de conhecimento —subiu de 54% para 68%.

Os dados também mostram que ele finalmente conseguiu avançar de forma significativa entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022. O candidato subiu de 29% nesse grupo para 41%, enquanto Paes oscilou negativamente de 45% para 38% —a margem de erro neste recorte da pesquisa é de cinco pontos percentuais.

Ramagem aposta na associação de seu nome com o de Bolsonaro para crescer na reta final e levar a disputa para o segundo turno. O ex-presidente deve estar no Rio na última semana de campanha para tentar alavancar os índices de Ramagem.