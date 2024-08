CPI da Alerj vai ouvir representantes de planos de saúde sobre cancelamento de contratos com portadores de deficiências

Publicado em 08/08/2024 às 11:12

Alterado em 08/08/2024 às 11:15

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), destinada a investigar planos de saúde que não atendem a pessoas com deficiência vai ouvir, nesta quinta-feira (8), representantes de empresas denunciadas por casos de rescisões unilaterais de contrato com PCDs. A reunião será às 15h, na sala 1801 do Edifício Lúcio Costa, sede da Alerj, e poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Alerj.

Segundo o presidente da CPI, deputado Fred Pacheco (PMN), as empresas tiveram que responder, por escrito, a uma série de perguntas relacionadas ao rompimento desses contratos. “Vamos ouvir as empresas, mas não queremos desculpas. Estamos debruçados sobre todos os casos solicitados e queremos respostas objetivas que nos permitam sair dessa situação e devolver a paz às pessoas que tiveram seus planos cancelados unilateralmente”, disse o parlamentar.

Serão ouvidos representantes das seguintes entidades: Associação Brasileira dos Planos de Saúde (Abrange), Agência Nacional de Saúde, União Nacional de Autogestão em Saúde (Unidas), Confederação Nacional das Seguradoras (Cnseg) e Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde). Também participarão da reunião pais e mães que representam associações de pessoas com deficiência. (com ascom/Alerj)