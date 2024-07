Churrascaria Plataforma, sucesso nas décadas de 1980/90, vai voltar em novo endereço

...

Publicado em 25/07/2024 às 09:54

Alterado em 25/07/2024 às 10:02

Lu Lacerda - No jantar pelo seu aniversário, nessa terça (23/07), no La Fiorentina, em Ipanema, o empresário Omar Peres, o Catito, anunciou a reabertura da churrascaria Plataforma. “Todos os que estão aqui vão adorar isso, porque vocês frequentavam e tiveram dias felizes e inesquecíveis. A partir de novembro, estará instalada aqui a churrascaria Plataforma”, disse ele. A medir pelos aplausos, os cariocas que estavam ali adoraram. Omar está procurando um espaço para transferir a Fiorentina dali para um lugar menor, mais a cara da tradicional cantina; por isso, pretende instalar a churrascaria naquele lugar, na Aníbal de Mendonça, em Ipanema.

A Plataforma foi demolida em 2018, apagando de vez o antigo letreiro neon num dos pontos mais tradicionais da vida carioca. No lugar, foi construído o residencial Plataforma Leblon, com nove andares e 61 apartamentos. O imóvel não era tombado nem tinha relevância arquitetônica, mas fazia parte da história tanto dos locais quanto dos turistas que assistiram ao famoso show com dançarinos; daí o letreiro de neon com passistas na fachada, que foi apresentado até 2017 (o restaurante foi até 2015). A casa foi fundada em 1979 e chegou a ter 200 funcionários. Parte da notoriedade veio da relação de amizade entre Tom Jobim (1927-1994), frequentador assíduo e uma espécie de garoto-propaganda involuntário, e o fundador, Alberico Campana. Também era frequentada por Zico, Ruy Castro, Ronaldo Bôscoli e assim vai, apreciadores do baby beef com miolo de alcatra, o steak ao sal grosso, a picanha Plataforma e a paleta de cordeiro.