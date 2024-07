Jantar beneficente 'Diamantes na Cozinha' no Rio Othon Palace nesta segunda

Publicado em 07/07/2024 às 12:19

Alterado em 07/07/2024 às 12:21

O Hotel Rio Othon Palace, em Copacabana, vai sediar o jantar beneficente do projeto "Diamantes na Cozinha", nesta segunda (8). O evento não apenas celebra a diversidade e riqueza da gastronomia brasileira, mas também arrecada fundos essenciais para iniciativas de transformação social lideradas pelo chef João Diamante.



O jantar beneficente contará com a expertise dos chefs Rubens Gonçalves, Danilo Pará e Vanessa Rocha, sob a coordenação do próprio chef João Diamante. Os participantes desfrutarão de um cardápio exclusivo, que inclui coquetel volante, entrada, prato principal e sobremesa, "tudo preparado com ingredientes de alta qualidade e paixão pela gastronomia", avisam os organizadores.



"Estamos entusiasmados em apoiar um jantar que busca unir gastronomia e solidariedade, um evento que não apenas encanta o paladar, mas também promove mudanças positivas na comunidade", diz Jorge Chaves, diretor comercial e de operações da rede Othon.



O evento é uma oportunidade para parceiros, empresários e empresárias se unirem em prol de uma causa nobre: angariar fundos para nosso projeto social e possibilitar a formação de novas turmas com apoio financeiro e de produtos.





O Rio Othon fica na Avenida Atlãntica, em Copacabana Foto: divulgação

O "Diamantes na Cozinha" nasceu em 2016, e até hoje o projeto impactou mais de três mil pessoas, proporcionando-lhes a chance de entrar no mercado de trabalho.?



"São parcerias como essas que fazem a gente acreditar, que nós do Diamantes na Cozinha estamos fazendo um trabalho importante, interessante e de extrema necessidade para a sociedade", afirma o chef João Diamante.



O cardápio será uma homenagem à gastronomia brasileira. Uma celebração de sabores e técnicas, desde coquetéis refinados como pão de mel com salmão marinado até pratos quentes como o bolinho de feijoada com sweet chilli e o picadinho carioca.



As entradas, idealizadas por Vanessa Rocha, incluem a inovadora carne de onça veg., enquanto Danilo Parah apresenta o prato principal, destacando-se o camarão com mandioquinha. Para finalizar, João Diamante surpreende com sua sobremesa. Bolo de coco com creme de milho, sorvete de dendê, azeite de gengibre e telha de erva doce.



Os ingressos para o jantar beneficente estão à venda neste link.

Serviço: Evento: Jantar Beneficente "Diamantes na Cozinha" / Data: 8 de julho de 2024 / Horário: 18h30 às 21h / Local: Rio Othon Palace (Avenida Atlântica, 3264, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ) / Ingressos: R$ 250 por pessoa



OS CHEFS?

Rubens Gonçalo

Chef de Cozinha, consultor, pesquisador de produtos Brasileiros e nativos de origem brasileira. Maranhense radicado no Rio de janeiro, formado em Gastronomia e Pós-graduado em cozinha autoral na PUC, conta com mais de 20 anos de experiência na indústria hoteleira. Hoje é Chef do grandioso Rio Othon Palace Copacabana, estando à frente do Skylab, um restaurante de cozinha contemporânea, feita com os melhores ingredientes disponíveis na cidade.?

Vanessa Rocha

Carioca da Zona oeste do Rio, Chef de cozinha, Maria e o Boi e Koba Izakaya (Grupo Pabu e Cia). É Cozinheira, amante da Gastronomia Brasileira, Afetiva e Ancestral. "Porque comida não é só comida!"?

Danilo Parah

31 anos, nasceu na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. Hoje, é chef do Rudä, restaurante de cozinha brasileira contemporânea em Ipanema pertencente ao Grupo Trëma. Com influências gastronômicas de todo o Brasil, mas principalmente das regiões Sudeste e Nordeste, mistura referências da comida caseira da avó e da mãe (também cozinheira) de forma "afetiva e criativa", onde o simples ganha releituras mais sofisticadas. (com assessoria de imprensa/Rio Othon)