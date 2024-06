Sesc RJ e Retiro dos Artistas anunciam parceria para levar serviços e programação extensa aos residentes

Objetivo é preservar a memória cultural brasileira por meio do apoio aos residentes da instituição, que dedicaram a vida para levar arte e entretenimento aos brasileiros

Publicado em 29/06/2024 às 15:43

O Sesc RJ e o Retiro dos Artistas estabeleceram uma parceria que permitirá ao Sesc RJ levar seus serviços ao lar de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (28/6) na sede do retiro pelo presidente do Sistema Fecomércio RJ (Sesc e Senac), Antonio Florencio de Queiroz Junior, e pelo presidente do Retiro dos Artistas, o ator Stepan Nercessian.

A lista de atividades é extensa e ainda está em formulação, mas promete movimentar a rotina dos residentes. O projeto inclui apresentações de teatro e música, exibição audiovisual, biblioteca, exposição, circuito de dança de salão, atividades de estímulo cognitivo, arteterapia, escrita autobiográfica, cursos e atividades de economia criativa, unidade móvel OdontoSesc e recreação, além de doções de alimentos do programa Sesc Mesa Brasil. Também está prevista a produção de um espetáculo inédito com a coordenação do filósofo e educador Gabriel Chalita, tendo no elenco residentes do retiro e artistas convidados.

O objetivo do Sesc RJ é proporcionar aos moradores do local o prazer do encontro e das atividades artísticas e culturais, além de contribuir para o seu bem-estar físico e mental – uma forma de retribuir aos residentes pelo trabalho realizado ao longo da vida no sentido de levar cultura e entretenimento para a população.

“Para nós essa parceria representa muito. Não só para o Sesc, mas para o país. Um país sem memória é um país sem história. Essas pessoas que estão aqui hoje construíram a história cultural do Brasil, e não podemos deixar de dar a elas o nosso suporte. Cultura está no DNA do Sesc”, disse Antonio Queiroz.

O presidente do Retiro dos Artistas comemorou a parceria, exaltando a união de forças das duas instituições em prol de um bem comum:

“É um dia de muita alegria, porque a coisa mais importante é você romper solidão. É perceber que não está sozinho. Quando você encontra parceiros como o Sesc, a gente reanima, dá um gás novo. Eu estou muito esperançoso, muito feliz, principalmente com a seriedade que o Sesc tem, de se comprometer e fazer as coisas. O Sesc realiza as coisas e isso para nós é muito importante. O retiro tem pressa”, celebrou Stepan Nercessian.

O Retiro dos Artistas foi fundado oficialmente em 13 de agosto de 1918, mas teve essa data alterada para 24 de agosto em homenagem ao ator e encenador João Caetano, falecido poucos dias depois. A data veio a ser proclamada Dia dos Artistas. A instituição atende dezenas de residentes entre atores, cantores, instrumentistas, produtores, figurinistas, maquiadores e outros profissionais em situação de vulnerabilidade e depende totalmente de doações e trabalho voluntário. O terreno, localizado em Jacarepaguá, foi doado pelo jornalista e empresário tcheco Frederico Figner, pioneiro da indústria fonográfica no Brasil, que também foi proprietário da Mansão Figner, onde funciona atualmente a unidade Arte Sesc, no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio.

PROJETOS PREVISTOS PARA O RETIRO

Sábado cultural

Apresentação de espetáculos de artes cênicas ou de música, sempre no quarto sábado de cada mês, incluindo projetos selecionados do Edital Sesc RJ Pulsar

Exposição da Memória do Retiro dos Artistas

Exposição de artes de visuais, sob curadoria do Sesc RJ, com o objetivo de resgatar a história do local

CineSesc

Exibições de filmes

Biblioteca

Contações de histórias, debates e atualização e acervo

Projeto inédito de teatro

Produção do espetáculo inédito com os residentes e artistas convidados, buscando valorizar o talento desses profissionais que estiveram presentes na cena cultural, dedicando boa parte de suas vidas ao entretenimento e à cultura.

Trabalho social com pessoas idosas

Atividade de Estímulo Cognitivo; atividade de escrita criativa para levantamento da autobiografia de cada residente; exposição do material produzido; arteterapia.

Economia criativa

Cursos de Gestão de Brechó (organização, precificação, atendimento ao cliente e marketing), captação de recursos e vendas online, além de participação nas Feiras de Economia Criativa do Sesc e outros eventos

Circuito Sesc de Dança de Salão

Etapas do tradicional evento do Sesc serão realizadas no local

Gerações conectadas

Oficinas de fotografia digital e conteúdos para composição de autobiografia

Oficinas de idiomas

Atividades lúdicas e criativas em língua estrangeira como estratégia para ativação da memória

Mesa Brasil

Doações do programa de combate à fome e desperdício de alimentos do Sesc

Unidade Móvel OdontoSesc

Tratamento dentário e educação em saúde bucal

Recreação

Ciranda recreativa, jogos e brincadeiras populares, jogos de tabuleiro, oficinas criativas, atividades esportivas