Habitação informa que ONG Contatos não levou o contrato de R$ 137 milhões para a instalação de núcleos comunitários

Pomo da discórdia entre o Republicanos e o prefeito Eduardo Paes, o projeto foi suspenso por decisão da secretaria de Integridade e Transparência, sob a justificativa de risco reputacional à prefeitura do Rio.

Publicado em 31/05/2024 às 09:38

Alterado em 31/05/2024 às 09:38

A secretaria de Habitação da prefeitura do Rio informou à Agenda do Poder que a ONG Contatos não foi a vencedora do chamamento público para a implantação de 200 núcleos comunitários, com a contratação de duas mil pessoas, ao custo anual R$ 137 milhões.

De acordo com a Habitação, a Contatos foi rebaixada na classificação geral por conta de recurso da segunda colocada, a Ecos – Espaço, Cidadania e Oportunidades. Classificada em primeiro lugar incialmente, a ONG teve sua pontuação reduzida a partir de questionamentos técnicos da concorrente e terminou em terceiro lugar.

A segunda colocada, a Ecos, acabou desclassificada após recurso da Contatos mostrando que a organização não ofereceu ao contratante desconto referente ao valor monetário atribuído ao usufruto de imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social.

Com a avaliação de todos os recursos, o IRF (Instituto Realizando Futuro), obteve a maior pontuação (82), mas o resultado não foi ainda homologado por conta da decisão da secretaria de Integridade e Transparência de suspender os efeitos do chamamento para reanálise de todo o processo.