Vila Olímpica de Pedra de Guaratiba abre cerca de 800 vagas gratuitas para diversas atividades esportivas

Publicado em 28/05/2024 às 11:40

Alterado em 28/05/2024 às 11:40

A Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro, em Pedra de Guaratiba, abrirá cerca de 800 vagas para atividades esportivas. As inscrições irão durar dois dias, esta terça (28) e quarta (29), e podem ser feitas na secretaria do local. Todas as aulas oferecidas são gratuitas e a faixa etária das atividades é a partir dos 4 anos.

- Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja praticar atividades esportivas. A Vila Olímpica Dr. Sócrates oferece muitas modalidades, atendendo desde os mais jovens até idosos. Serão dois dias de inscrições, então não deixem para garantir a vaga no último minuto - afirma o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

São muitas atividades disponíveis, como alongamento, balé, basquete, caminhada, circuito (funcional), dança de salão, futebol, futebol feminino, futevôlei, hidroginástica deep water, jazz, jiu-jitsu, judô, muay thai, musculação, natação, pilates, step, taekwondo, vôlei, vôlei de areia e zumba.

As vagas são limitadas. As senhas são distribuídas em dois períodos: no turno da manhã, das 7h às 9h, e no período da tarde, das 16h às 21h.

Os documentos necessários para inscrição dos maiores de 18 são cópias da identidade, CPF, comprovante de residência e atestado médico (para quem tem mais de 59 anos, é PCD ou tem problemas de saúde). Para a matrícula dos menores de idade é preciso levar cópias da identidade ou certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do responsável, do comprovante de residência e documento de matrícula escolar. Somente pai, mãe ou avós poderão fazer a inscrição de menores.

Para quem desejar mais informações, no Instagram da Vila há o quadro de horários das atividades disponíveis e faixa etária de cada modalidade. A Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro fica na Rua Bidú Sayão, s/nº - Pedra de Guaratiba.