Andrezinho Ceciliano representa Alerj em evento de Juventude na ONU, em NY

Publicado em 18/04/2024 às 16:01

Alterado em 18/04/2024 às 19:18

O mais jovem deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Andrezinho Ceciliano (PT), está participando do Fórum da Juventude do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC Youth Forum). Ele foi o único deputado estadual do Rio convidado para o encontro.

O evento, que começou na terça-feira (16) e termina nesta quinta (18), na sede das Nações Unidas em Nova York reúne jovens líderes de todo o mundo para discutir e propor soluções inovadoras para questões globais urgentes.

“É um grande aprendizado. Volto para o Brasil levando muitas ideias inovadoras para políticas públicas voltadas pra juventude”, disse o deputado.

Com apenas 25 anos de idade, Andrezinho tem se destacado como uma voz ativa no parlamento fluminense em defesa da juventude. Entre os projetos de leis por ele propostos estão o que cria os programa de odontologia preventiva nas escolas (PL 3.168/24) e do uso ético da inteligência artificial nas escolas (1.574/23); entre outros.

O tema central do fórum deste ano é “Juventude moldando soluções sustentáveis e inovadoras: Reforçando a Agenda 2030 e erradicando a pobreza em tempos de crise”. Na ONU, ele vai interagir com jovens de outros 19 estados membros das Nações Unidas.

O Fórum da Juventude ECOSOC é uma plataforma crucial para promover a participação ativa da juventude no desenvolvimento de políticas e na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Os participantes compartilham conhecimentos, debatem estratégias e apresentam propostas que são levadas em consideração em importantes reuniões e cúpulas das Nações Unidas.

Além de representar o Brasil no ECOSOC Youth Forum, Andrezinho Ceciliano também buscará estabelecer parcerias e colaborações com outros participantes internacionais, fortalecendo assim as redes de apoio e troca de experiências entre jovens líderes de diferentes partes do mundo.