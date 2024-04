Auditores fiscais pedem segurança nas Barreiras Fiscais do estado

Publicado em 16/04/2024 às 10:35

Alterado em 16/04/2024 às 10:35

Em vista do recente assassinato do policial militar Alexandre Rodrigues de Almeida, baleado na cabeça enquanto trabalhava no Posto de Nhangapi, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual reivindica que seja providenciado um novo sistema de câmeras de controle de tráfego para as Barreiras Fiscais fluminenses. Neste sentido, a entidade protocolou um ofício à Secretaria Estadual de Fazenda, reiterando a demanda.



Além de sua inegável utilidade para as tarefas fiscalizatórias, tal recurso, que se encontra fora de operação desde 2019, proporcionaria uma maior segurança aos auditores fiscais e demais servidores lotados nas referidas instalações, ajudando a prevenir que tragédias como a descrita se repitam. O sindicato da categoria também a solidariedade solidariedade da classe aos familiares e amigos do agente da lei vitimado.