Lula assina acordo com a Prefeitura do Rio para revitalização da Leopoldina; Paes anuncia a Cidade do Samba 2

Publicado em 28/02/2024 às 09:16

Alterado em 28/02/2024 às 09:21

Foi celebrado na manhã desta segunda-feira (27), em Brasília, acordo de cooperação entre a União e o município do Rio de Janeiro para a definição de requisitos, modelos e diretrizes para a elaboração de proposta de empreendimento de múltiplos usos na antiga Estação Leopoldina. O prefeito Eduardo Paes revelou após o encontro que uma das novidades para a área é a construção da Cidade do Samba 2 para as escolas da Série Ouro.

“Na prática, nós passamos a ter responsabilidade sobre aquele espaço. Já apresentamos, no ano passado, um projeto em que se previa a reforma do prédio da estação. A ideia é que ele seja ocupado, por exemplo, por escolas técnicas do Governo Federal. Também queremos fazer um centro de convenções, em parceria com o setor privado, ao lado do prédio antigo. E, na parte de trás, um conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, além da Cidade do Samba 2. Então, essa é a direção que vamos caminhar. Agora é detalhar projetos e avançar nisso. É uma grande conquista para a cidade”, afirmou o prefeito Eduardo Paes.

O acordo prevê que a Prefeitura do Rio ficará responsável pela reforma do imóvel. Depois, a destinação do prédio será discutida entre o município e a União. A cooperação técnica inclui ainda a área que compreende as linhas férreas da antiga estação de trem. Será um espaço de múltiplo uso, com ocupação habitacional e equipamentos sociais.