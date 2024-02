Casa cheia na Fiorentina do Centro da cidade, que abriu as portas nessa sexta

O prefeito Eduardo Paes prestigiou a inauguração da filial do tradicional restaurante na Rua da Assembleia, esquina com Av. Rio Branco

Publicado em 03/02/2024 às 12:30

Alterado em 03/02/2024 às 13:27

O ambiente é o mesmo do tradicional imóvel (hoje tombado pelo Patrimônio Histórico) na praia do Leme, onde tudo começou. A Fiorentina do Centro da cidade guarda também colunas redondas de concreto assinadas por frequentadores famosos, além de fotografias em preto e branco, de celebridades, espalhadas por todas as paredes. Há também reproduções de reportagens antológicas, muitas delas deste JORNAL DO BRASIL.

No cardápio, as delícias de sempre. E o inegável charme do carioca.

Em tempo. Na Fiorentina de Ipanema, nesse domingo (4), haverá jantar beneficente ao Retiro dos Artistas. Galvão Bueno e Arnaldo Cezar Coelho vão falar sobre vinhos e futebol. Devido à alta procura, convém fazer logo a reserva pelos telefones 21 98281 1307 (Nildo) e 2540 8045. Começa às 19h.

A Fiorentina de Ipanema fica na Rua Aníbal de Mendonça, 112.

Veja quem foi à festa de inauguração, nessa sexta.

Chico Pinheiro assinou seu nome e escreveu: 'Graças a Deus, hoje é sexta-feira' Foto: André Mantelli/divulgação

A festa de inauguração vista do alto Foto: André Mantelli/divulgação

A Fiorentina do centro da cidade fica na Rua da Assembleia, 43 Foto: André Mantelli/divulgação

Omar Peres e o presidente do Conselho de Administração da Light, jornalista Helio Costa Foto: André Mantelli/divulgação

Os salões (são dois) ficaram lotados Foto: André Mantelli/divulgação

Políticos, empresários e medalhões do mundo jurídico marcaram presença Foto: André Mantelli/divulgação