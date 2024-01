La Fiorentina abre no Centro

...

Publicado em 30/01/2024 às 12:30

Alterado em 30/01/2024 às 12:47

As históricas colunas da Fiorentina, com assinaturas de celebridades Foto; Acervo JB

O tradicional restaurante carioca, conhecido pela frequência de artistas e intelectuais, abre sua primeira filial no Centro do Rio.

O restaurante traz uma novidade: em suas paredes, fotografias dos principais artistas brasileiros se mesclam com os grandes nomes das finanças e dos grandes e mais renomados advogados e juristas que deixaram suas marcas no Centro da cidade, como protagonistas de uma época que começou com o mercado de capitais brasileiro e com o nascimento da Bolsa de Valores, símbolo de glória de uma época do Rio.

Para Omar Resende Peres, diretor da empresa proprietária da La Fiorentina, a decisão de investir no Centro deve-se à certeza da recuperação do bairro: "A determinação do prefeito Eduardo Paes em recuperar o Centro já mostra resultados concretos, fazendo com que o bairro já comece a recuperar investimentos significativos. Isso nos fez tomar a decisão de abrir a Fiorentina aqui. Estamos muito felizes e temos certeza de nosso sucesso, em decorrência, como dissemos, da visível recuperação econômica do Centro", concluiu Peres.

O novo endereço é Rua da Assembleia, 43.