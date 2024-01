Quase 60% dos empresários do comércio acham o carnaval importante para os seus negócios

Pesquisa do IFec RJ mostra que faturamento médio deve ser 15,9% maior em relação a 2023

Publicado em 29/01/2024 às 15:33

Alterado em 29/01/2024 às 15:33

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) sobre a expectativa dos empresários do comércio para o carnaval mostra que 59,6% dos entrevistados acham a data importante para os seus negócios, enquanto 38,4% disseram que não e 2% não souberam avaliar. A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 22 de janeiro com 406 empresários da capital e da região metropolitana.

Entre os que demonstraram algum tipo de importância do carnaval ou não souberam avaliar, 23,6% esperam um aumento acima de 25%. 17,6% acham que terão faturamento de 6% a 15%. Já 16,9% afirmaram que devem ter faturamento de até 5% com o carnaval e 14,8% dos empresários de 16% a 25%. 27% não souberam avaliar se terão aumento no faturamento.

De acordo com a pesquisa, espera-se um faturamento médio 15,9% maior em relação a 2023.

A Fecomércio RJ reúne 59 sindicatos patronais, líderes empresariais, especialistas e consultores com o objetivo de fomentar o desenvolvimento dos negócios no setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado do Rio de Janeiro.