'Rei do ônibus': morre o empresário Jacob Barata, aos 91 anos, no Rio

28/12/2023

28/12/2023

Jacob Barata Foto: reprodução de vídeo

O empresário Jacob Barata, que ficou conhecido como "o rei do ônibus", morreu nessa quarta-feira (27), aos 91 anos no Rio. Ele estava internado no hospital Copa Star, na zona sul da capital carioca, havia duas semanas.

A morte foi informada em nota do hospital, mas a causa não foi revelada. "O Hospital Copa Star lamenta a morte do paciente Jacob Barata na manhã desta quarta-feira (27) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda", informou o hospital, no comunicado. O velório é no cemitério do Caju.

Barata nasceu em Belém (PA), em 13 de agosto de 1932, e se mudou para o Rio de Janeiro, onde construiu sua carreira dentro do segmento de transportes como um dos fundadores do Grupo Guanabara, que se transformou em um dos maiores conglomerados de transportes do País.

Antes de se aventurar no ramo de transportes, Barata também trabalhou, quando adolescente, como bancário e vendedor de joias. Aos 18 anos, ele iniciaria sua história no setor que o catapultaria nos negócios e lhe daria o apelido de "rei do ônibus", o que também o colocaria, por várias vezes, nos noticiários policiais do País em meio a escândalos familiares.

Viúvo, Barata era pai de quatro filhos, um deles falecido em 1994 após ser sequestrado. O empresário deixa três filhos e nove netos. (com Agência Estado)