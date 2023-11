Vídeo: arena de 'UFC amador' nas areias da praia de Copacabana Circulam nas redes sociais imagens deprimentes de um ringue em plenas areias da 'princesinha do mar', no Rio de Janeiro. O JORNAL DO BRASIL não conseguiu confirmar a data de captação das cenas. O que faz a Polícia Militar?

Dezenas de pessoas participam da briga na praia Foto: reprodução de vídeo