Chuva alaga ruas de Teresópolis; sirenes foram acionadas

Uma tempestade atingiu nesta terça-feira (31) Teresópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram ruas completamente alagadas. No bairro Pimentel, houve uma ocorrência de desabamento, deixando sete adultos e quatro crianças desalojados. De acordo com a concessionária Eco Rio Minas, a Estrada Rio-Teresópolis foi fechada e será liberada quando for considerado seguro para os usuários.

A prefeitura já havia divulgado, nas redes sociais, um alerta por volta de 16h30. "Probabilidade de chuva moderada e ocasionalmente forte para as próximas horas", registra a postagem. As sirenes ressoaram nos bairros de Corta Vento e Rosário.