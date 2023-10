Crime organizado é problema de todo o Brasil, diz governador do Rio

O governador do Rio de Janeiro disse nesta terça-feira (24) que a presença do crime organizado não é mais um problema só do estado e pediu ajuda do governo federal para combater a entrada de drogas e armas no Rio.

"Está muito claro que esse não é mais um problema do Rio de Janeiro. Esse é um problema do Brasil. Não são mais organizações criminosas pontuais que estão aqui, estão ali. Não. Hoje são verdadeiras máfias alastradas pelo Brasil inteiro: Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte... A gente está vendo isso se alastrar a cada dia", afirmou.

"Investigações da própria Polícia Federal e nossas, da Polícia Civil, mostram que criminosos de pelo menos 12 estados estão no Rio de Janeiro". As declarações de Castro foram feitas depois de ele se reunir com líderes da segurança estadual no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no centro da capital fluminense.