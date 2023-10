Rio de Janeiro tem menores taxas de homicídio, roubo e letalidade policial em décadas

As forças de segurança do estado do Rio de Janeiro retiraram 4.980 armas de fogo das mãos de criminosos entre janeiro e setembro deste ano. Os números, levantados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), dizem que, por dia, 18 armas de fogo saíram de circulação. Só de fuzis foram 487, o que representa um aumento de 27%, se comparado ao mesmo período de 2022.



Também nos nove meses, as polícias realizaram 28.222 prisões em flagrante, ou seja, 103 suspeitos por dia. Na comparação com igual período de 2022, houve avanço de 9% no acumulado. Também foram registradas 17.069 apreensões de drogas, 9% no acumulado. Foram 104 apreensões por dia.

Setembro

Outra boa notícia é a redução da letalidade policial. As mortes por intervenção de agente do Estado caíram 57% em relação a setembro de 2022, atingindo o menor número dos últimos 11 anos. No acumulado do ano, a queda ficou em 29%.

Quanto aos crimes de letalidade violenta, em setembro, foram registradas 330 mortes, com redução de 8% na comparação com o mesmo mês em 2022. No acumulado do ano, a queda é de 2%.

"Foi o menor número de vítimas para o período desde o início da série histórica, em 1991”, ressaltou o órgão de estatísticas de segurança do estado.

Os crimes contra a vida, como homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do Estado, também recuaram: 8% em setembro e 2% no acumulado.

No último mês, os crimes contra o patrimônio, como roubo de carga, de veículo e de rua, permaneceram em declínio no estado do Rio de Janeiro. No ano passado, ocorreram 348 casos de roubo de carga, contra 178 em 2023, com recuo de 49%. Segundo o ISP, este foi o menor número de casos para o mês nos últimos 24 anos.

Os roubos de rua, que incluem roubo a transeunte, de aparelho celular e em coletivo, chegaram a 4.221 casos em setembro de 2023, o menor número deste tipo de delito para o mês desde 2004.

Também houve redução no roubo de veículos, com registro de 1.710 casos no mês passado, menor número para o mês desde 2011. Se comparado a setembro de 2022, o indicador teve queda de 22%. No acumulado, a diminuição foi de 9%, menor número de roubos para o acumulado desde 2011.

A pesquisa mostrou ainda que, de janeiro a setembro deste ano, foram recuperados 10.979 veículos. Se comparado ao mesmo período de 2022, o delito registrou alta de 14% no acumulado. Diariamente, 40 veículos foram recuperados.