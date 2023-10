Alerj vota prorrogação de três CPIs

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, a prorrogação, por 60 dias, de três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) em funcionamento na Casa. São elas: a CPI dos Serviços Delegados/Agências Reguladoras (Requerimento 40/23), a CPI das Embarcações (Requerimento 42/23), e a CPI do Reconhecimento Fotográfico nas Delegacias (Requerimento 43/23).



CPI dos Serviços Delegados/Agências Reguladoras

Programada para funcionar até a última terça-feira (10), CPI dos Serviços Delegados e das Agências Reguladoras é destinada a investigar a prestação de serviços concedidos no estado, como fornecimento de eletricidade, abastecimento de água e transporte público.

Na justificativa do pedido, os deputados que compõem a CPI afirmam que a prorrogação se deve à complexidade da matéria e por ainda precisarem ouvir testemunhas, promover diligências e requisitar documentos para a elaboração do relatório final.

Fazem parte da CPI os deputados Rodrigo Amorim (PTB), como presidente; Guilherme Delaroli (PL), na condição de vice-presidente; Brazão (União) e Val Ceasa (Patriota) como membros efetivos; e os integrantes suplentes Thiago Rangel (PODE) e Filippe Poubel (PL).

CPI do Reconhecimento Fotográfico

Na quarta-feira (11), se encerraria o prazo de funcionamento da CPI do Reconhecimento Fotográfico nas Delegacias. No entanto, os parlamentares justificaram que representantes de vários órgãos envolvidos ainda precisam ser ouvidos, como o Secretário de Estado de Polícia Civil, e que documentos requisitados estão sendo recebidos pela comissão para a elaboração do relatório final.

Integram a CPI os deputados Renata Souza (PSol), presidente; Munir Neto (PSD), vice-presidente; Márcio Gualberto, relator; Dani Balbi (PCdoB), Marcelo Dino (União) e Verônica Lima (PT) são membros efetivos.

CPI das Embarcações

Também terminaria na quarta (11) o prazo de funcionamento da CPI das Embarcações, que investiga navios atracados, fundeados, abandonados ou fora de operação nas Baías de Guanabara, da Ilha Grande, e de Sepetiba ou em portos.

Os parlamentares integrantes da CPI justificaram que representantes de vários órgãos envolvidos nesse tema precisam ser ouvidos e que documentos requisitados ainda estão sendo recebidos pela comissão para a elaboração do relatório final.

Compõem a CPI os deputados Dr. Deodalto (PL), como presidente; Lucinha (PSD), na condição de vice-presidente; e Jorge Felippe Neto (Avante) e Flávio Serafini (PSol) como membros efetivos.