Psol define Tarcísio Motta como pré-candidato à Prefeitura do Rio

A pouco mais de um ano para as eleições municipais, o Psol definiu, em convenção realizada na noite desta terça-feira (5), que o deputado federal Tarcísio Motta será candidato próprio da legenda à prefeitura do Rio de Janeiro, em 2024.

A antecedência do lançamento é uma tentativa de rachar o apoio de partidos de esquerda ao prefeito Eduardo Paes (PSD), num momento em que o postulante à reeleição faz acenos a antigos rivais mais ligados à direita, como o ex-prefeito e deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos). O pré-candidato agora busca apoio de partidos como PT, PSB e PDT, hoje na base de Paes, para estimular dissidências.

Embora as três siglas tenham embarcado no secretariado de Paes neste ano, um dos argumentos da candidatura psolista é que a preferência do prefeito pelo correligionário Pedro Paulo (PSD) como vice sinalizaria, na prática, falta de espaço para a esquerda. Segundo interlocutores, Paes articula por Pedro Paulo para ter um aliado de estrita confiança na chapa, de olho na possibilidade de renunciar à prefeitura em 2026, caso reeleito, para disputar o governo do estado.

O atual prefeito tenta montar uma aliança para além da esquerda carioca, e já incluiu no secretariado partidos como o União Brasil, na pasta de Habitação, e Podemos, com o recém-nomeado secretário de Integração Metropolitana, Marcos Dias, irmão do ex-presidenciável Pastor Everaldo (PSC).

"A atual gestão de Paes está tentando resolver problemas que ele mesmo criou, como o colapso do BRT. Ele tenta uma frente tão ampla não para marcar posição contra o fascismo ou o bolsonarismo, mas sim porque quer ser governador a qualquer custo, e por isso está articulando aliança até com Crivella. A minha candidatura entende que, no Rio, cabe à esquerda propor uma mudança real", afirmou Tarcísio.

A escolha de Tarcísio para concorrer ao comando da capital fluminense se deu a partir de uma consulta pública feita pelo PSOL com sua base de filiados, através de 10 plenárias realizadas ao longo do mês de agosto. A partir dos votos dos filiados, foram indicados delegados para a convenção, que aprovou o nome do parlamentar para ser o candidato a prefeito com 64,4% dos votos.

Ele disputou a indicação interna com a deputada estadual Renata Souza e o também deputado federal Glauber Braga. Com a escolha de Tarcísio, ambos os parlamentares integrarão a coordenação política da campanha eleitoral ao Palácio da Cidade.

“O partido saiu mais unido do que nunca. Agora nossa tarefa será convidar outros partidos de esquerda a construir uma frente que expresse a vontade do povo de mudar o Rio", afirmou Juan Leal, presidente do diretório municipal do PSOL na capital fluminense.

A convenção do PSOL aprovou, ainda, alianças eleitorais programáticas com PT, PCdoB, PSB, PDT, PV, Rede, PCB e UP. A legenda, nos próximos meses, realizará um ciclo de seminários temáticos e encontros territoriais para elaborar propostas de governo.

“Vamos provar que os problemas dos cariocas não serão resolvidos nem por aqueles que estão no poder há décadas, nem por aqueles que pregam o ódio. Chegou a hora de governar com as pessoas que lutam todos os dias para sobreviver nessa cidade cada vez mais injusta e violenta. Outro Rio é possível e tem muita gente cheia de vontade de fazer isso acontecer. É com essas pessoas e movimentos que vamos tecer um novo amanhã!”, declarou Tarcísio Motta.

Quem é Tarcísio Motta

Tarcísio Motta é deputado federal pelo PSOL-RJ. Nascido em Petrópolis, formou-se em História na Universidade Federal Fluminense, onde também concluiu seu mestrado e doutorado. Foi professor da Rede Municipal de Caxias e da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, tendo lecionado em diversas cidades da Região Metropolitana do Rio.

Militante da educação, foi dirigente do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. É professor licenciado do Colégio Pedro II.

Tarcísio foi duas vezes candidato a governador do Rio de Janeiro, nos pleitos de 2014 e 2018. Elegeu-se pela primeira vez vereador da cidade do Rio de Janeiro em 2016, e se candidatou novamente à vaga em 2020, terminando o pleito como o vereador mais votado da capital e contribuindo para que o partido tivesse a maior bancada de vereadores do município.

Enquanto vereador, liderou a CPI que investigou a relação do governo Eduardo Paes com a máfia dos ônibus e presidiu a CPI das Enchentes que indiciou Marcelo Crivella como responsável pelos danos e prejuízos causados pelo impacto das chuvas que devastaram a cidade no verão de 2019. Hoje Tarcísio exerce seu primeiro mandato como deputado federal, conquistado nas eleições de 2022, quando foi o candidato mais votado da esquerda na cidade.