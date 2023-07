Visit Rio promove evento para impulsionar o setor no ambiente digital

Fomentar o setor turístico no ambiente digital é uma agenda prioritária para especialistas que participaram do 5º Encontro Rio CVB – Rio de Negócios, realizado nesta sexta-feira (21), no Fairmont Copacabana. O evento promovido anualmente pelo Visit Rio (Rio Convention & Visitors Bureau) para mantenedores da entidade e representantes do setor proporcionou um debate sobre o assunto em busca de estratégias para fomentar novas oportunidades de negócios.

"Estamos iniciando a gestão do segundo biênio com o desafio de posicionar a marca Visit Rio como uma das marcas de viagens mais buscadas no mundo até julho de 2025. Esperamos que esse encontro contribua com a experiência de pessoas que atuam no mercado digital para que juntos possamos trabalhar para viabilizar esse desafio. Afinal, ao promover e fortalecer nosso Rio, ganham todos os segmentos do setor que atuam na cidade", disse Carlos Werneck, presidente-executivo do Visit Rio, durante a abertura do evento.

Os desafios para alavancar o turismo neste ambiente foram pontuados por Cássio Brandão, head de negócios governamentais do Google. Na palestra, ele apresentou uma pesquisa com dados de conversão de buscas na plataforma relacionados a visitas turísticas. O mapeamento aponta que o interesse na América do Sul apresenta tendência de crescimento, enquanto no Brasil vem diminuindo. Outro dado apresentado mostra que o Rio precisa de vinte e duas buscas no Google para converter uma viagem, ao contrário de Montevidéu, no Uruguai, que precisa de apenas oito.

"A comunicação digital vai ser sempre mais eficiente por ser capaz de entregar uma mensagem personalizada para cada público. Os dados reforçam a necessidade de uma estratégia regionalizada. Essa análise pode ser fundamental para desenvolvermos a indústria do turismo de maneira poderosa", disse. O trabalho para mudar esse cenário já está em curso. Brandão destacou o diálogo permanente com o Visit Rio, a prefeitura da cidade, o governo do estado, o Ministério do Turismo e a Embratur.

Edivaldo Reis, gerente de inovação da Embratur, participou do Painel "Inovação e soluções criativas para os seus negócios" e destacou medidas concretas nesse sentido, como as três áreas criadas pela nova gestão (sustentabilidade, dados e inovação) com objetivo de propor possibilidades para o turismo do futuro. "O turismo demanda que você o experiencie de maneira física, mas também precisamos digitalizá-lo. Por isso, idealizamos o Embratur Lab, um laboratório que se propõe a ser um lugar de experimentação para melhorar a experiência do turista e também para digitalizar o setor", contou.

O painel, que debateu os desafios do setor e os caminhos para o desenvolvimento de novas ideias, também contou com Koca Machado, diretora comercial e de marketing do Grupo Sal e Leo Balardjiscili, diretor comercial do Destinow. Ele compartilhou a experiência da empresa que, com apenas cinco meses de vida, contabiliza mais de seis mil bilhetes emitidos pela plataforma, que integra os serviços turísticos da cidade. "A digitalização traz segurança aos estabelecimentos e turistas, que passam a ser melhores atendidos", defendeu.

O papel dos influenciadores digitais permeou a discussão em mais um painel do encontro, que reuniu personalidades do segmento de viagens nas redes sociais. Formatos de conteúdo e tipos de plataforma foram tópicos abordados durante a conversa mediada por Flávio Fusco (Fui com Fusco). Participaram ainda, Lipe Camargo, do @lipetravelshow, Juliana Martins, do @TheLyfeInfluence e João Vitor, do @Tesourosdobrasil.

O 5º Encontro Rio CVB – Rio de Negócios contou com o apoio de Parque Bondinho Pão de Açúcar, Riogaleão, Destinow e Hotel Fairmont.