Subida para Petrópolis é liberada após explosão de carreta com 44 mil litros de combustível

A Serra de Petrópolis pouco a pouco começa a ser reaberta. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, às 13h45, que o trânsito em uma das duas faixas estava sendo liberado. A reabertura ocorre após sete horas de interdição.

Mais cedo, por volta das 6h30, uma carreta que carregava 32 mil litros de gasolina e 12 mil litros de diesel explodiu, no Km 96, no sentido Juiz de Fora. O caminhoneiro morreu no local.

Outros cinco veículos também foram atingidos pelas chamas, mas todos os motoristas conseguiram escapar antes que o fogo se alastrasse. Um deles teve queimaduras leves no braço.

A subida para Petrópolis, para quem sai do Rio de Janeiro, por exemplo, foi interditada a partir da praça do pedágio de Duque de Caxias.

Subida para Petrópolis ficou interdidata por sete horas (Foto: Divulgação/PRF)

O acidente aconteceu em um dia de movimento intenso devido ao feriado de Corpus Christi, que para muitos vai ser estendido até domingo (11). Por volta do meio-dia, o engarrafamento chegava a 8 km.

O risco de novas explosões impediu uma reabertura mais ágil. Isso porque um dos tanques do caminhão que explodiu ainda tinha combustível, fazendo com que o resfriamento da pista fosse necessário. Agentes de quatro quartéis do Corpo de Bombeiros ainda atuam no local.

Com a explosão, o óleo se espalhou pela pista e atingiu parte da vegetação. A corporação informou também que equipes do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (Gopp), com apoio da concessionária Concer, que administra a estrada, foram mobilizadas no combate ao incêndio.

Quem vinha no sentido Rio da rodovia não encontrava problemas, pois a pista de descida é separada da de subida.

Mais cedo, caminhão de combustível explodiu no local (Foto: Foto: Reprodução/Globocop)

Rota alternativa

Para quem ainda pretende ir para as cidades da Região Serrana ou municípios de Minas Gerais, a opção mais viável pode ser pela antiga Rio-Teresópolis, em seguida pegar a saída para Raiz da Serra e, de lá, a estrada pela Serra Velha, até acessar Petrópolis e, em seguida, voltar para a BR 040.

O caminho por Imbariê, bairro do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, também é uma possibilidade.