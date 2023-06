Eduardo Paes, prefeito do Rio, é internado novamente com crise renal

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, voltou a ser internado, neste sábado (3), para dar continuidade ao tratamento de uma crise renal, iniciado no dia 25 de maio.

Ele deu entrada no hospital Copa Star no início da manhã. Seu estado de saúde é bom e estável. A previsão de alta é para este domingo (4). As informações são do médico Paulo Rodrigues, responsável pelo tratamento do prefeito.

A assessoria informou que, por causa do tratamento, as agendas públicas de domingo estão canceladas.

No dia 25 de maio, quando foi internado, a previsão era de que o prefeito teria que se submeter a uma intervenção para a retirada de cálculos nos rins.